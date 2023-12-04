Основные технологии, которые будут применяться на ГМЗ – атмосферное выщелачивание и противоточная декантация, экстракция меди, электролиз. Товарной продукцией ГМЗ является медный катод с содержанием меди 99,99%.

В корпусе электролиза гидрометаллургического завода уже приступили к предпусконаладочным работам на узлах катодосдирочной машины.

Здесь катоды с осажденной медью в рамках производственной цепочки сначала промываются от остатков электролита. Затем происходит последовательно отгибка и сдирка листов.

На сегодня здесь близки к завершению работы по отладке КИП, ведется последовательное тестирование узлов катодосдирочной машины в автоматическом режиме.

Машина способна обрабатывать до 250 катодных листов в час. На обработку одного катодного листа отводится менее 15 секунд. Готовые катоды опробуются, сортируются по партиям, пакетируются, взвешиваются с использованием роботизированного крана.

Напомним, запуск оборудования обогатительной фабрики состоялся 11 сентября 2023 года в рамках Восточного экономического форума. В результате на ГМК «Удокан» получили первый сульфидный концентрат с содержанием меди 45%.

Сегодня на обогатительной фабрике работают обе технологические линии измельчения: все шесть мельниц – две полусамоизмельчения и четыре шаровых, весь комплекс флотационного оборудования.

Сегодня все усилия компании направлены на подготовку к запуску гидрометаллургического завода.

Напомним, горно-металлургический комбинат «Удокан» вводится в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, затем – все технологические линии гидрометаллургического завода.