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"Россети" увеличили пропускную способность ЛЭП, обеспечивающую электроэнергией восточные районы Краснодара

4 декабря 2023, 16:30 381 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга проложили облегченный алюминиевый провод с композитным сердечником на магистральной ЛЭП, которая обеспечивает передачу энергии Краснодарской ТЭЦ на подстанцию 220 кВ «Восточная промзона».

Это позволило повысить пропускную способность транзита на 42% – до 310 МВт (620 МВт суммарно по обеим цепям), что важно в условиях возрастающей потребности в мощности столицы Кубани – города-миллионника Краснодара.

Протяженность модернизированного участка ЛЭП составляет 5,5 км. Он проходит в сложных условиях, пересекает автотрассы и городские улицы.

Использование композитного провода для увеличения пропускной способности вместо традиционного сталеалюминевого аналога позволило избежать реализации дорогостоящих вариантов реконструкции ЛЭП с прокладкой кабельных трасс и монтажом новых опор.

Новый композитный провод также характеризуется повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. Оборудование произведено в России.

ЛЭП заходит на подстанцию 220 кВ «Восточная промзона» (мощность – 560 МВА), которая была введена в работу в 2018 году специально для покрытия растущей потребности в электроэнергии самого большого в Краснодаре Прикубанского округа.

Высокоавтоматизированный объект оснащен современным силовым и коммутационным оборудованием, комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, новейшими системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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