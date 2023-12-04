Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга проложили облегченный алюминиевый провод с композитным сердечником на магистральной ЛЭП, которая обеспечивает передачу энергии Краснодарской ТЭЦ на подстанцию 220 кВ «Восточная промзона».

Это позволило повысить пропускную способность транзита на 42% – до 310 МВт (620 МВт суммарно по обеим цепям), что важно в условиях возрастающей потребности в мощности столицы Кубани – города-миллионника Краснодара.

Протяженность модернизированного участка ЛЭП составляет 5,5 км. Он проходит в сложных условиях, пересекает автотрассы и городские улицы.

Использование композитного провода для увеличения пропускной способности вместо традиционного сталеалюминевого аналога позволило избежать реализации дорогостоящих вариантов реконструкции ЛЭП с прокладкой кабельных трасс и монтажом новых опор.

Новый композитный провод также характеризуется повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. Оборудование произведено в России.

ЛЭП заходит на подстанцию 220 кВ «Восточная промзона» (мощность – 560 МВА), которая была введена в работу в 2018 году специально для покрытия растущей потребности в электроэнергии самого большого в Краснодаре Прикубанского округа.

Высокоавтоматизированный объект оснащен современным силовым и коммутационным оборудованием, комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, новейшими системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии.