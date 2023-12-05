Реальные испытания огнестойкой кабельной линии
Об этом стало известно во время «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева. Вопрос задала жительница краевого центра Надежда Лукашевская.
Глава региона отметил, что работу над решением проблемы с транспортной доступностью микрорайона Гидростроителей уже ведут. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что оно будет очень дорогим и технологически сложным.
Пояснения по вопросу строительства трамвайной линии в мкр. Гидростроителей дал глава города Евгений Наумов. Он сообщил, что техническая часть проработана с транспортными институтами. Трамвайная линия составит около 5 км и пройдет по улицам им. В.Н. Мачуги, Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом на пересечении улиц им. Невкипелого и им. Снесарева.
– Документацию по планировке территории в середине следующего года должны утвердить. После этого начнется подготовка проекта трамвайной линии, – сказал Евгений Наумов.
Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 2,5 млрд рублей. Точная сумма станет известна только после окончания проектирования. Далее муниципалитет обратится за помощью в выделении средств в администрацию региона.
Губернатор Вениамин Кондратьев поручил мэру Краснодара после завершения разработки проекта организовать встречу с активом жителей микрорайона Гидростроителей, чтобы сообщить им, когда начнут строительство новой ветки.
Вениамин Кондратьев также отметил, что в 2024 году в рамках концессионного соглашения в Краснодаре начнут строить почти 15 километров новых трамвайных путей от Западного трамвайного депо до Немецкой деревни.
Помимо строительства новых трамвайных линий, для решения проблем загруженности дорог в Краснодаре обновляют общественный транспорт. В 2024 планируют приобрести 90 трамваев. Кроме того, закупают автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы, в первую очередь, для курортных территорий и краевого центра.
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