Об этом стало известно во время «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева. Вопрос задала жительница краевого центра Надежда Лукашевская.

Глава региона отметил, что работу над решением проблемы с транспортной доступностью микрорайона Гидростроителей уже ведут. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что оно будет очень дорогим и технологически сложным.

Пояснения по вопросу строительства трамвайной линии в мкр. Гидростроителей дал глава города Евгений Наумов. Он сообщил, что техническая часть проработана с транспортными институтами. Трамвайная линия составит около 5 км и пройдет по улицам им. В.Н. Мачуги, Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом на пересечении улиц им. Невкипелого и им. Снесарева.

– Документацию по планировке территории в середине следующего года должны утвердить. После этого начнется подготовка проекта трамвайной линии, – сказал Евгений Наумов.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 2,5 млрд рублей. Точная сумма станет известна только после окончания проектирования. Далее муниципалитет обратится за помощью в выделении средств в администрацию региона.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил мэру Краснодара после завершения разработки проекта организовать встречу с активом жителей микрорайона Гидростроителей, чтобы сообщить им, когда начнут строительство новой ветки.

Вениамин Кондратьев также отметил, что в 2024 году в рамках концессионного соглашения в Краснодаре начнут строить почти 15 километров новых трамвайных путей от Западного трамвайного депо до Немецкой деревни.

Помимо строительства новых трамвайных линий, для решения проблем загруженности дорог в Краснодаре обновляют общественный транспорт. В 2024 планируют приобрести 90 трамваев. Кроме того, закупают автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы, в первую очередь, для курортных территорий и краевого центра.