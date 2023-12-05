Госкорпорация планирует к 2030 году полностью удовлетворить потребности российской промышленности в магнитной продукции из отечественного сырья

В Москве на площадке Университета науки и технологий МИСИС состоялась Всероссийская стратегическая сессия «Постоянные магниты: Технологии. Производство. Применение». Организатором мероприятия выступило ООО «Русатом МеталлТех» (интегратор по направлению «Металлургия» Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») при участии Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН), НИТУ МИСИС и АО «Наука и инновации».

Около 100 ведущих российских специалистов, представляющих фундаментальную и академическую науку, производственный сектор, органы власти, а также потребителей магнитной продукции, обсудили существующие возможности и необходимые шаги для создания в России полной цепочки производства постоянных магнитов на основе редкоземельных сплавов от добычи сырья до изготовления магнитов с высокими потребительскими характеристиками.

Было отмечено, что в настоящее время в России практически не существует производств полного цикла, позволяющих получать магнитную продукцию с использованием российских сырьевых источников. Однако для создания такой цепочки производства РЗМ-магнитов есть все необходимые ресурсы. В частности, в Госкорпорации «Росатом» есть компетенции во всех ключевых звеньях, включая: добычу сырья (проекты Горнорудного дивизиона - АРМЗ); научно-исследовательскую базу (АО «Наука и инновации»); а также существующие и будущие производственные мощности Топливного дивизиона. Дополнительно устойчивость вертикальной цепочки обеспечивает кооперация с лидерами редкометальной промышленности, в частности, Соликамским магниевым заводом.

«Технологический суверенитет – это не только и не столько наличие в стране импортных станков для производства продукции, а контроль всей производственной цепочки от добычи сырья до конечного изделия, а также всей цепочки, от научной разработки до промышленного производства. В этой логике реализуются стратегические документы, подписанные между Росатомом и Правительством России, в том числе соглашение по направлению «Технологии новых материалов и веществ». В рамках этого направления РЗМ-магниты – важнейший элемент в треке «Редкие и редкоземельные металлы», который выступает связующим звеном между добычными переделами и производителями высокотехнологичной продукции. Рост спроса на магниты может стать важнейшим драйвером восстановления российской отрасли редкоземельных металлов», - подчеркнул в своем выступлении заместитель директора по технологическому развитию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Иванец.

Генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов отметил, что согласно оценкам российского рынка спрос на редкоземельные магниты с 2021 по 2030 годы должен вырасти в три раза, с 1045 тонн до 3400 тонн. Ключевые драйверы - рост установленной мощности ветрогенерации (прогнозный объем - 6-7 ГВт к 2035 году), а также производство российского электротранспорта. Стратегическим российским проектом в области РЗМ-магнитов является создание Росатомом крупнотоннажного производства постоянных магнитов в городе Глазов Удмуртской Республики.

«Цель проекта - создание производства редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор мощностью 1000 тонн к 2028 году, но этот объём не является для нас конечным, мы считаем, что это только первый шаг и следующим этапом мы планируем к 2030 году уже расширить производство до 3000 тонн. Это высокотехнологичное производство на отечественном сырье позволит практически полностью удовлетворить потребности ключевых отраслей промышленности России в данной продукции», - Андрей Андрианов.

«Научные исследования в Росатоме направлены на создание магнитов с замещением дефицитных редкоземельных металлов неодима и празеодима на более доступные и дешёвые лантан и церий, получение магнитов сложной формы с варьируемыми градиентными свойствами с использованием 3D-печати, а так же на разработку технологии переработки отходов магнитных материалов. Создана кооперация между Росатомом, ИМЕТ РАН и УрФУ. От научных экспериментов мы уже перешли к конкретным прикладным результатам в рекордно короткие сроки. Всего за два года получены результаты, позволяющие переходить к созданию производств на основе российских технологий», - сказал первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» Алексей Дуб.

В мероприятии также приняли участие и выступили с докладами представители Департамента металлургии и материалов Минпромторга России, Правительства Удмуртской Республики, АО «НоваВинд», ООО «АмперМагнит», Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и других организаций.

Одним из ключевых итогов мероприятия стало подписание меморандума между ООО «Русатом МеталлТех», НИТУ МИСИС, ИМЕТ РАН и АО «Наука и инновации» об организации Международной конференции «Постоянные магниты: Технологии. Производство. Применение» для обмена опытом между российскими и зарубежными специалистами по вопросам производства постоянных редкоземельных магнитов. Она запланирована на сентябрь 2024 года.

Постоянные магниты – необходимое звено для ветроэнергетических установок, электротранспорта, робототехники и других высокотехнологичных электрических устройств. Росатом с 2020 года занимается поэтапной локализацией производства постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор в Топливном дивизионе. Первые РЗМ-магниты производства ООО «Элемаш Магнит» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») были поставлены в ветроэнергетический дивизион Росатома - АО «НоваВинд» для электрогенераторов Кармалиновской ВЭС в Ставропольском крае.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.