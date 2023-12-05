Железная дорога свяжет месторождения в ЕАО и Приамурье

Проект по переработке железной руды объединит Сутарский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Еврейской автономной области и Гаринское месторождение железной руды в Амурской области. Предприятия свяжет железная дорога, протяженность которой составит 134 км.

"Было презентовано два проекта достаточно крупных. Первый проект связан с развитием Кимкано-Сутарского ГОКа, это межтерриториальный проект. Будет вовлечено непосредственно Сутарское месторождение железной руды и Гаринское месторождение, которое находится в Амурской области. Строительство железной дороги - 134 км, и Кимкано-Сутарский ГОК начнет выпускать горячебрикетированное железо и окатыш, это уже следующий передел и огромная добавленная стоимость", - сказал глава ЕАО Ростислав Гольдштейн во время прямой линии, которая транслировалась на нескольких телевизионных каналах и в социальных сетях.

Он уточнил, что Кимкано-Сутарский ГОК уже работает в соответствии с проектной мощностью.

"Также договорились с компаний "Еврохим" о строительстве завода о производству аммиачной селитры и карбамида - также будет построен, уже выбрали площадку в районе поселка Смидович", - добавил губернатор.

Гольдштейн также обозначил, что линейный газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет через ЕАО, а президент России Владимир Путин уже подписал поручение о выделении региону 2 млрд куб. м газа - для нужд промышленности.