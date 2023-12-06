ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») и ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») объединят усилия для наращивания производства редкоземельных металлов.

Переговоры о совместной реализации программы прошли в Соликамске. В них приняли участие генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов и генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков.

Предприятия исторически являются партнерами. ООО «Ловозерский ГОК» — единственный в России – добывает в Мурманской области и обогащает лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат Ловозерский ГОК поставляет на Соликамский магниевый завод. На ОАО «СМЗ» из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко — электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, конечно, атомная промышленность.

— Среднесрочная программа развития производства предусматривает поэтапное увеличение объемов добычи руды и, соответственно, увеличение объема выпуска концентрата более, чем в 2 раза от сегодняшнего уровня. Для этого уже начата реализация проекта отработки новых подземных горизонтов рудника Карнасурт, планируется освоение россыпных месторождений северных предгорий Ловозерского массива, модернизируется обогатительная фабрика, — рассказал Владимир Федяков.

Естественно, главным вопросом является возможность переработки этого объема. Руслан Димухамедов сообщил, что для гарантированного импортозамещения РЗМ для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции ОАО «СМЗ» планирует построить новое разделительное производство.

— Российская промышленность получит неодим, празеодим, лантан и церий. Также мы восстановим полную производственную цепочку и будем выпускать металлический тантал в слитках. Это позволит нашим смежникам осуществлять дальнейшую переработку тантала в различные формы проката и порошков для российской электронной промышленности, — сказал генеральный директор ОАО «СМЗ».

В настоящее время в Соликамске ведутся разработка технологии и проектирование нового производства. Комплекс обеспечит полное импортозамещение для российской промышленности, создаст новые рабочие места. На промышленной площадке СМЗ Владимир Федяков познакомился с существующей и планирующейся к внедрению технологиями переработки лопаритового концентрата, а также с производством магния.

Совместный проект планируется реализовать в рамках направления «Редкие и редкоземельные металлы» в составе Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ» Российской Федерации.