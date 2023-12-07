На совещании с участием губернатора Севастополя Михаила Развожаева, членов правительства региона, представителей АО «СО ЕЭС», ООО «Севастопольэнерго», ПАО «Россети», ФГУП 102 ПЭС обсуждалась реализация комплексного плана развития электросетевого комплекса города федерального значения.

«Проблема ясна: потребление Севастополя растёт, сети надо развивать, их нынешнее состояние не позволяет обеспечить интенсивное развитие потребления, присоединение новых объектов», – заявил Министр.

План, в частности, предусматривает комплексное техническое развитие электросетей 110 кВ Севастополя, что по сути позволит обеспечить электроснабжением новых потребителей. Однако с учётом неопределённости по срокам строительства новых подстанций 110 кВ в сетях ТСО: «Севастопольэнерго» и 102 ПС, – а также ввиду отсутствия в их инвестиционных программах конкретных планов по модернизации сети 110 кВ выработано альтернативное решение по повышению надёжности потребителей и присоединению нагрузок Театра оперы и балета от строящегося центра питания ПС 330 кВ Нахимовская.

Кроме того, план предусматривает реконструкцию линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение населённых пунктов южного берега Крыма. Комплекс этих мероприятий рассчитан до 2027 года включительно, их реализация суммарно оценивается примерно в 21,5 млрд рублей.

Участники совещания указали также на острую необходимость консолидации сетевого комплекса Севастополя в рамках исполнения соответствующего поручения Президента России.