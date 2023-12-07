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Режкабель продолжает модернизировать производство

7 декабря 2023, 13:30 280 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод наращивает свои производственные мощности благодаря увеличению парка оборудования и освоению новых технологий. Так, в пятом корпусе установлены и введены в эксплуатацию два станка для производства кабелей дальней связи, а именно:

  • двухфонарная крутильная машина Ф630 для скрутки четвёрок в магистральном кабеле, технические характеристики которой позволяют увеличить строительную длину изделий;
  • крутильная машина вертикального типа Ф500, предназначенная для скрутки изолированных жил в четвёрку.

Кроме того, на первый квартал 2024 года запланирован монтаж и запуск новой комбинированной линии, совмещающей в себе две технологии — волочение медной проволоки и наложение на неё трёхслойной изоляции. Новое оборудование позволит увеличить объём производства кабелей на 20%.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
8.04

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