Режкабель продолжает модернизировать производство

Режевской кабельный завод наращивает свои производственные мощности благодаря увеличению парка оборудования и освоению новых технологий. Так, в пятом корпусе установлены и введены в эксплуатацию два станка для производства кабелей дальней связи, а именно:

двухфонарная крутильная машина Ф630 для скрутки четвёрок в магистральном кабеле, технические характеристики которой позволяют увеличить строительную длину изделий;

крутильная машина вертикального типа Ф500, предназначенная для скрутки изолированных жил в четвёрку.

Кроме того, на первый квартал 2024 года запланирован монтаж и запуск новой комбинированной линии, совмещающей в себе две технологии — волочение медной проволоки и наложение на неё трёхслойной изоляции. Новое оборудование позволит увеличить объём производства кабелей на 20%.