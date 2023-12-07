Режкабель продолжает модернизировать производство

Режевской кабельный завод наращивает свои производственные мощности благодаря увеличению парка оборудования и освоению новых технологий. Так, в пятом корпусе установлены и введены в эксплуатацию два станка для производства кабелей дальней связи, а именно:
Кроме того, на первый квартал 2024 года запланирован монтаж и запуск новой комбинированной линии, совмещающей в себе две технологии — волочение медной проволоки и наложение на неё трёхслойной изоляции. Новое оборудование позволит увеличить объём производства кабелей на 20%.
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