Ученые НИУ «МЭИ» разработали способ прямого жидкофазного восстановления стали из руд, отличающийся сниженной энергоёмкостью.

В результате выполненных исследований, ученые НИУ «МЭИ» создали конструкцию перспективного реактора по непрерывному восстановлению железа углерод-водородной смесью без применения угля и кокса. Источником энергии для восстановительных реакций является природный газ. Разработанный способ исключает коксохимическое, агломерационное и доменное производство и существенно сокращает технологический процесс выплавки стали. Реализация данной разработки предусматривает построение принципиального нового металлургического предприятия.

«Внедрение технологии, разработанной учеными НИУ «МЭИ», позволит практически вдвое сократить энергоёмкость производства стали и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Данный эффект достигается за счёт реализации непрерывного и одностадийного процесса прямого восстановления железа», - прокомментировал разработку Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ».

Одним из трендов развития сталелитейной промышленности на мировом уровне является внедрение технологий внедоменного восстановления железа. Наиболее известным примером такой технологии является Midrex, а среди отечественных разработок – РОМЕЛТ. Разработанный в НИУ «МЭИ» способ исключает дополнительное оборудование для получения восстановительного газа, как это реализовано в Midrex и не используется уголь, который необходим в РОМЕЛТ.

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка и исследование конструктивных решений для использования водорода и повышения эффективности процесса восстановления железа при производстве стали» при поддержке гранта НИУ «МЭИ» на реализацию программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего» в 2022-2024 гг. руководителем проекта к.т.н., доцентом кафедры инновационных технологий наукоёмких отраслей Константином Строгоновым.​