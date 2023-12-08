«Россети Северный Кавказ» обеспечат электроснабжение нового комбикормового завода в поселке Рыздвяный Ставропольского края, который строит Агрогруппа «Баксанский бройлер». Агропромышленное предприятие будет обеспечено 1,5 МВт мощности по третьей категории надежности.

Для осуществления технологического присоединения энергетики филиала «Ставропольэнерго» построят стометровый участок воздушной линии электропередачи от опоры действующей линии 35 кВ «Шахтер – Рыздвяная» до границы земельного участка заявителя. На линейном объекте специалисты смонтируют пункт коммерческого учета электроэнергии.

Кроме того, на участке заявителя будут установлены подстанция с трансформатором мощностью 2,5 МВА и распределительное устройство напряжением 35 кВ.

Агрогруппа «Баксанский бройлер» уже более 20 лет снабжает Ставропольский край и другие регионы мясом цыплят-бройлеров. Предприятие состоит из нескольких производственных площадок с современными технологиями, к которым добавится производство комбикормов.