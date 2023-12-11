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Инвестиционный портфель Сочи приблизился к половине триллиона рублей

11 декабря 2023, 17:00 324 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: sochi.ru
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В инвестиционный портфель Сочи входит 48 проектов на сумму 495,5 млрд рублей. В результате реализации всех проектов к 2030 году предполагается создание более 19 тысяч рабочих мест. 28 проектов реализуются в санаторно-курортной сфере и сфере развития гостеприимства.

По итогам представляемой инвесторами отчетности прямые вложения в 2023 году составили порядка 23 млрд рублей.

– В Сочи проводится политика активного развития инвестиционного климата, которая включает в себя поддержку инвесторов со стороны государства. У нас инвесторы могут получить широкий спектр мер поддержки в налоговой, финансовой и административной сферах. Также мы взаимодействуем с инвесторами на рабочих группах и через краевой департамент развития бизнеса, реализуем проекты, которые упрощают и ускоряют процесс запуска проектов от идеи до реализации, – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский в ходе заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата курорта.

Сейчас востребованной мерой поддержки в Сочи являются компенсации за создание инфраструктуры, в том числе затрат, связанных с технологическим подключением к сетям. Эта мера доступна для проектов со статусом нового инвестиционного проекта. В Сочи таких четыре: реконструкция санатория «Волна» и пансионата «Кристалл», строительство гостиницы «Приморская» и гостиничного комплекса из 30 шале.

При поддержке государственной корпорации Туризм.РФ также реализуется проект гостиничного комплекса «Алеан-Спутник» и создание нового курорта «Турьев Хутор».

На уровне Правительства России законодательно закреплена мера поддержки в виде защиты капиталовложений инвесторов при реализации инвестиционных проектов. Данная мера закрепляет все режимы и условия, действующие на момент подписания соглашения с инвестором на все время реализации проекта.

Рабочей группой были детально рассмотрены 4 новых инвестпроекта санаторно-курортной отрасли на территории Лазаревского района Сочи. Предполагается создание порядка 6,3 тысячи номеров категории 4-5 звезд и 5,5 тысячи новых рабочих мест. В числе проектов – строительство трех гостиниц в микрорайоне Аше на территории 13,7 гектара, строительство санатория-профилактория в микрорайоне Лоо на площади 10 гектаров, создание гостиничного комплекса на территории площадью 4,7 гектара в микрорайоне Уч-Дере с благоустройством смежной территории порядка 8 гектаров, а также строительство крупного гостиничного комплекса Alean Family Resort в микрорайоне Головинка.

Общий объем инвестиций по данным 4 объектам составляет 108,6 млрд рублей. По поручению главы Сочи в число инициатив для реализации входят исключительно проекты с социально значимым эффектом, в том числе с созданием базы для проживания сотрудников, способствующие развитию и благоустройству рядом расположенных с проектами населённых пунктов.

По общему рейтингу развития конкуренции и инвестиционному климату Краснодарского края в 2022 году город Сочи занял первое место.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТПРОЕКТ, ТУРИЗМ
Отрасль: Строительство 

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