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На станции Череповец-II Северной магистрали завершено строительство трех новых путей

11 декабря 2023, 15:15 363 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РЖД

9 декабря на станции Череповец-II Северной железной дороги открыли движение поездов по трем построенным приемоотправочным путям транзитного парка. Новые пути протяженностью 1,5 км каждый предназначены для приема поездов длиной до 100 вагонов. Это позволит ускорить обработку поездов, проходящих через станцию Череповец-II в направлении портов Северо-Запада, и увеличит пропускную способность Череповецкого узла.

Кроме того, на станции полностью модернизировали систему управления: релейное оборудование заменили микропроцессорами. Теперь стрелочными переводами и светофорами станции управляет система микропроцессорной централизации, созданная российским предприятием.

Работы по переключению станции на новое оборудование и включению в работу трех путей транзитного парка продолжались в течение суток. В них было задействовано более 300 специалистов.

Развитие станции Череповец-II продолжится. Завершающим этапом реконструкции будет увеличение длины 13 существующих приемоотправочных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Реконструкция Череповецкого железнодорожного узла была начата в 2007 году. За это время на станциях Череповец-I и Кошта были построены новые и удлинены существующие приемоотправочные пути, построен мостовой переход, четвертый путь между станциями Череповец-I – Череповец-II и третий путь на перегоне Череповец-I – Кошта.

Через Череповецкий железнодорожный узел в сутки проходит до 180 поездов. Приемоотправочные пути станции Череповец-II задействованы в работе с грузами местных промышленных гигантов – металлургического комбината и химического производства.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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