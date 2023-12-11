СИБУР компенсировал углеродный след, который остался после проведения в Нижнем Новгороде II Международного ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ». Процесс компенсации осуществлен при помощи углеродных единиц, полученных в результате реализации климатических проектов.

Как отмечено на официальном сайте форума, расчёт углеродного следа мероприятия сделан специалистами центра углеродного регулирования Нижегородского научно-исследовательского университета имени Лобачевского, а верификацию данных провела компания «Экополис сертификация и сервис», российский представитель европейского валидатора VERICO.

Международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ» состоялся в начале декабря. В мероприятиях форума приняли участие около 1500 человек из 12 регионов России и 6 зарубежных стран. В рамках деловой программы состоялись более 40 панельных сессий, на которых выступили 228 спикеров, среди них представители предприятия «СИБУР-Кстово», работающего в Нижегородской области – генеральный директор Сергей Назаров, главный инженер Геннадий Гришин и директор по охране труда и промышленной безопасности Андрей Зитнер. Они рассказали о реализации Стратегии СИБУРа в области устойчивого развития до 2025 года, региональных проектах в сфере экологической устойчивости и лучших практиках в охране труда и промышленной безопасности.

Как сообщалось на официальных ресурсах мероприятия, ключевыми спикерами ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» стали заместитель председателя Правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, губернаторы Нижегородской и Самарской областей.

Справка о компании СИБУР

СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков.

Мы выпускаем востребованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания новых возможностей, инвестируем в социальную инфраструктуру, улучшая качество жизни людей. Мы развиваемся через партнерство и обмен опытом, постоянный рост, движение к масштабным целям и приверженность принципам устойчивого развития.

За последние 15 лет СИБУР инвестировал более 1,5 триллионов рублей в развитие отечественной нефтегазохимической отрасли, создание новых и модернизацию действующих производств.