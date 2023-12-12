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Компания GENESIS подвела итоги своей работы и вклада в развитие полимерной отрасли России за 2023 год

12 декабря 2023, 18:00 338 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Genesis - завод полимерных материалов
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Актуальные исследования, успешные испытания, запоминающиеся командировки и много-много обучения: вот чем запомнится уходящий год для компании GENESIS:

  • 5350 тонн продукции отгружено со склада - и это на 7,5% выше показателя 2022 года. Рост стал возможен за счет оптимизации производственных процессов и разработки новых продуктов. В планах на 2024 год – установка и запуск новой производственной линии.
  • 5 новых марок кабельных компаундов испытаны, внедрены и запущены в серийное производство.

Список новинок

  1. GELEN HE 3366 OPTIC – компаунд для высокоскоростной стабильной экструзии для наложения изоляции на тонкие виды кабеля, подходит для окрашивания;
  2. GELEN HE 6068 – кабельная композиция полиэтилена с низкой усадкой для изоляции оптического кабеля, подходит для окрашивания; не имеет аналогов на российском рынке, единственный аналог – австрийский BOREALIS HE 6068, не поставляется на территорию РФ
  3. GELEN HE 6067 - кабельная композиция полиэтилена с низкой усадкой для изоляции оптического кабеля, светостабилизирован техническим углеродом; не имеет аналогов на российском рынке, единственный аналог – австрийский BOREALIS HE 6068, не поставляется на территорию РФ
  4. ППС КС – электропроводящая композиция для экранов высоковольтных кабелей, легко отделяется от изоляции из сшитого полиэтилена;
  5. GELEN WC 2001 - кабельная композиция полиэтилена высокой плотности для оболочки силовых и оптических кабелей, светостабилизирован техническим углеродом. Твердость не менее 60 ед. по Шор Д, высокая технологичность.

 

  • 131 успешное испытание продукции проведено на производствах Клиентов, из них 27 испытаний - за рубежом.
  • Более 150 суток в общей сложности технологи компании GENESIS провели в командировках: они помогали настраивать оборудование заказчиков для достижения наилучшего результата при работе с нашим компаундом и отрабатывали новые уникальные рецептуры по индивидуальным запросам;
  • 339 образцов вторичной гранулы прислали в лабораторию GENESIS потенциальные поставщики. Входной контроль ОТК прошли только 30%. Компания трепетно относится к качеству производимого продукта: так было с первого дня основания компании и это остается основной ценностью по сегодняшний день.
  • 4 форумах/конференциях представители компании GENESIS выступили с докладами:
    • заседание телекоммуникационной сессии ассоциации «Электрокабель»
    • конференция «Полимерные композиты и компаунды 2023»
    • форум «Полимеры России 2023»
    • конференция Polycab 2023. Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии.
  • 11 внутрикорпоративных семинаров проведено для отдела продаж и 1 общий семинар-тренинг по пожарной безопасности.
  • 30 рационализаторских предложений от сотрудников GENESIS поступило на рассмотрение Управленческого Совета; половина из них была успешно принята и внедрена.
  • на 30% выросла численность коллектива компании

Компания достигла высоких стандартов условий труда и продолжает совершенствовать их с технической точки зрения и уделяет внимание корпоративному досугу. GENESIS отмечает заслуги сотрудников и способствуем их развитию:

  • 13% сотрудников за 2023 год получили повышение.
  • 94% составляет уровень удовлетворенности сотрудников по данным анонимного опроса;
  • 15 человек получили памятные ювелирные значки от руководства компании за отличную работу.

GENESIS гордится результатами 2023 года и собирается превзойти их в следующем году.

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Метки: GENESIS, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП 
GENS
4.14

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