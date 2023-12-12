Актуальные исследования, успешные испытания, запоминающиеся командировки и много-много обучения: вот чем запомнится уходящий год для компании GENESIS:

5350 тонн продукции отгружено со склада - и это на 7,5% выше показателя 2022 года. Рост стал возможен за счет оптимизации производственных процессов и разработки новых продуктов. В планах на 2024 год – установка и запуск новой производственной линии.

5 новых марок кабельных компаундов испытаны, внедрены и запущены в серийное производство.

Список новинок

GELEN HE 3366 OPTIC – компаунд для высокоскоростной стабильной экструзии для наложения изоляции на тонкие виды кабеля, подходит для окрашивания; GELEN HE 6068 – кабельная композиция полиэтилена с низкой усадкой для изоляции оптического кабеля, подходит для окрашивания; не имеет аналогов на российском рынке, единственный аналог – австрийский BOREALIS HE 6068, не поставляется на территорию РФ GELEN HE 6067 - кабельная композиция полиэтилена с низкой усадкой для изоляции оптического кабеля, светостабилизирован техническим углеродом; не имеет аналогов на российском рынке, единственный аналог – австрийский BOREALIS HE 6068, не поставляется на территорию РФ ППС КС – электропроводящая композиция для экранов высоковольтных кабелей, легко отделяется от изоляции из сшитого полиэтилена; GELEN WC 2001 - кабельная композиция полиэтилена высокой плотности для оболочки силовых и оптических кабелей, светостабилизирован техническим углеродом. Твердость не менее 60 ед. по Шор Д, высокая технологичность.

131 успешное испытание продукции проведено на производствах Клиентов, из них 27 испытаний - за рубежом.

продукции проведено на производствах Клиентов, из них 27 испытаний - за рубежом. Более 150 суток в общей сложности технологи компании GENESIS провели в командировках: они помогали настраивать оборудование заказчиков для достижения наилучшего результата при работе с нашим компаундом и отрабатывали новые уникальные рецептуры по индивидуальным запросам;

в общей сложности технологи компании GENESIS провели в командировках: они помогали настраивать оборудование заказчиков для достижения наилучшего результата при работе с нашим компаундом и отрабатывали новые уникальные рецептуры по индивидуальным запросам; 339 образцов вторичной гранулы прислали в лабораторию GENESIS потенциальные поставщики. Входной контроль ОТК прошли только 30%. Компания трепетно относится к качеству производимого продукта: так было с первого дня основания компании и это остается основной ценностью по сегодняшний день.

прислали в лабораторию GENESIS потенциальные поставщики. Входной контроль ОТК прошли только 30%. Компания трепетно относится к качеству производимого продукта: так было с первого дня основания компании и это остается основной ценностью по сегодняшний день. 4 форумах/конференциях представители компании GENESIS выступили с докладами: заседание телекоммуникационной сессии ассоциации «Электрокабель» конференция «Полимерные композиты и компаунды 2023» форум «Полимеры России 2023» конференция Polycab 2023. Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии.

представители компании GENESIS выступили с докладами:

11 внутрикорпоративных семинаров проведено для отдела продаж и 1 общий семинар-тренинг по пожарной безопасности.

проведено для отдела продаж и 1 общий семинар-тренинг по пожарной безопасности. 30 рационализаторских предложений от сотрудников GENESIS поступило на рассмотрение Управленческого Совета; половина из них была успешно принята и внедрена.

от сотрудников GENESIS поступило на рассмотрение Управленческого Совета; половина из них была успешно принята и внедрена. на 30% выросла численность коллектива компании

Компания достигла высоких стандартов условий труда и продолжает совершенствовать их с технической точки зрения и уделяет внимание корпоративному досугу. GENESIS отмечает заслуги сотрудников и способствуем их развитию:

13% сотрудников за 2023 год получили повышение.

за 2023 год получили повышение. 94% составляет уровень удовлетворенности сотрудников по данным анонимного опроса;

сотрудников по данным анонимного опроса; 15 человек получили памятные ювелирные значки от руководства компании за отличную работу.

GENESIS гордится результатами 2023 года и собирается превзойти их в следующем году.