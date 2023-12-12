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В ООО "Сарансккабель-Оптика" проведена сертификационная проверка системы менеджмента качества

12 декабря 2023, 16:59 330 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Сарансккабель-Оптика

В период с 5 по 7 декабря 2023 года экспертом ОС ООО «ЮРС-РУСЬ» в ООО «Сарансккабель-Оптика» проведена сертификационная проверка действующей на предприятии системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов IATF 16949:2016 и ГОСТ Р 58139-2018 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности».

В ходе аудита были проверены службы управления качеством, главного технолога, главного энергетика, метрологии, производства, сбыта, техники и оборудования, отделов технического контроля, перспективного развития, кадров, информации и рекламы, а также проектный офис организации. Выявлено несколько незначительных несоответствий.

Специалисты ООО «Сарансккабель-Оптика» с учетом рекомендаций ОС ООО «ЮРС-РУСЬ» в рамках дальнейшего совершенствования СМК организации проведут анализ выявленных несоответствий, запланируют и выполнят необходимые корректирующие мероприятия.

Эксперт ОС ООО «ЮРС-РУСЬ» подтвердила соответствие СМК ООО «Сарансккабель-Оптика» требованиям стандартов IATF 16949:2016 и ГОСТ Р 58139-2018 применительно к производству, испытаниям, поставке, хранению, реализации продукции для автомобильной промышленности – труб сварных плоскоовальных.

 

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
7.19

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