В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 10 месяцев 2023 года. За этот период энергетики исполнили 2164 договора на подключение к электросетям. Суммарная мощность, выданная новым потребителям, составила более 35 МВт.

Среди новых абонентов – экономически и социально значимые для региона объекты: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, лечебные учреждения, спортивные сооружения и жилые дома. Всего исполнены заявки 393 юридических и 1641 физических лица.



В числе наиболее крупных хозяйств, присоединенных к сетям с начала года, – зернохранилище агрофирмы «Адышево». Для подключения этого предприятия были построены линии электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, установлена новая трансформаторная подстанция, смонтирован современный прибор учета. Максимальная мощность, выданная производству, составила 550 кВт.



В деревне Павлово Пижанского района подключен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он запитан от одноименной подстанции 110 кВ. Энергетики обеспечили объект мощностью в объеме 50 кВт в сжатые сроки. В физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься спортом более 700 человек.



В Уржумском районе в деревне Тюм-Тюм филиал «Кировэнерго» обеспечил электроснабжение часовни в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.