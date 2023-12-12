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За 10 месяцев 2023 года филиал "Кировэнерго" подключил к электросетям более 2 тысяч новых абонентов

12 декабря 2023, 14:00 376 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 10 месяцев 2023 года. За этот период энергетики исполнили 2164 договора на подключение к электросетям. Суммарная мощность, выданная новым потребителям, составила более 35 МВт.

Среди новых абонентов – экономически и социально значимые для региона объекты: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, лечебные учреждения, спортивные сооружения и жилые дома. Всего исполнены заявки 393 юридических и 1641 физических лица.

В числе наиболее крупных хозяйств, присоединенных к сетям с начала года, – зернохранилище агрофирмы «Адышево». Для подключения этого предприятия были построены линии электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, установлена новая трансформаторная подстанция, смонтирован современный прибор учета. Максимальная мощность, выданная производству, составила 550 кВт.

В деревне Павлово Пижанского района подключен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он запитан от одноименной подстанции 110 кВ. Энергетики обеспечили объект мощностью в объеме 50 кВт в сжатые сроки. В физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься спортом более 700 человек.

В Уржумском районе в деревне Тюм-Тюм филиал «Кировэнерго» обеспечил электроснабжение часовни в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений в деятельности филиала. Обеспечивая подключение новых абонентов к сетям, мы вносим свой вклад в развитие региона: способствуем увеличению объема производств, созданию новых рабочих мест, повышению качества здравоохранения, уровня комфортного проживания», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» Владимир Колесников.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КИРОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
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