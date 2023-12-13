«Ростелеком» начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT), которая протянется между городами Торжок в Тверской области и Кяхта в Республике Бурятия и выйдет на восточную границу России с Монголией. Оператором проекта TEA NEXT выступает компания «Атлас». Планируется, что строительство данного участка общей протяженностью около 6300 км закончится до конца 2025 года.

Таким образом, будет полностью завершен первый этап проекта TEA NEXT и обеспечена готовность инфраструктуры новой магистральной ВОЛС между основными городами Европейской части России и территории за Уралом и Сибирью, а также возможность использовать инфраструктуру TEA NEXT для продления в направлении Монголии и Китая.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский: «Проект TEA NEXT является одним из ключевых для “Ростелекома”, особенно с учетом приоритетных задач, поставленных “Стратегией развития отрасли связи до 2035 года”, утвержденной правительством РФ в ноябре этого года. В ней, в частности, отмечена важность модернизации действующих магистральных сетей связи с использованием отечественного оборудования и волоконно-оптического кабеля. Проект напрямую нацелен на наращивание экспортного телекоммуникационного потенциала страны, связанного с ростом трафика, передаваемого между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом».

Клиенты ТЕА NEXT смогут арендовать темные волокна и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута будущей ВОЛС, что позволит организовать новое поколение магистральных сетей связи внутри страны, а также международных транзитных линий между разными регионами мира.

Напомним, что общая протяженность российского сегмента ВОЛС TEA NEXT составляет около 11 тыс. км. В конце 2022 года завершено строительство первой очереди линии связи, соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность этого участка магистральной линии связи составила около 560 км.

При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации каналов до 400 Гбит/с с общей пропускной способностью до 16 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM*.

ВОЛС планируется вводить в эксплуатацию поэтапно. Первая и вторая очередь первого этапа общей протяженностью около 1 400 км, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, а также продление между городами Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в I квартале 2024 года. До конца 2025 года планируется завершить первый этап целиком, продлив линию до Монголии и Китая. В 2026 году будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит во второй этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.

Заказчики получат от ООО «Атлас» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом, компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование, что позволит оптимально использовать ресурс оптических волокон.

* DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) — современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи.