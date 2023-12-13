Томсккабель производит и реализует провода ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК, ПСЛДКТ (провод медный обмоточный со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией), а также АПСЛД, АПСЛДК, АПСД, АПСДК, АПСДКТ, АПСЛДКТ (провод алюминиевый обмоточный со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией).

Провод предназначен для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.

С более подробной информацией можно ознакомиться в листовке.