Рассмотрены вопросы, направленные на дальнейшее развитие интеграции в ключевых сферах экономики и совершенствование правовой базы союза.

12 декабря состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Мероприятие прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука.

Участники заседания рассмотрели вопросы, направленные на дальнейшее развитие интеграции в ключевых сферах экономики и совершенствование правовой базы союза.

В целях запуска механизма финансового содействия промышленной кооперации Советом комиссии утверждён перечень финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации государствами – членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. В список вошли финансовые организации государств – членов ЕАЭС.

В ходе заседания одобрено предложение Министерства промышленности Республики Беларусь о разработке проекта межгосударственной программы «Евразийский электробус».

Внесены изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, предусматривающие возможность использования интегрального индекса риска страны происхождения подкарантинной продукции и возможность применения системы управления фитосанитарным риском с учётом интегрального индекса риска.

Утверждены Правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию, которые в числе прочего уточняют требования к допустимым уровням показателей безопасности отдельных видов пищевой масложировой продукции, в том числе в части установления «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчёте на глицидол» в отдельных видах пищевой продукции.

Продлён срок предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС на временной основе на полгода на период с 1 января по 30 июня 2024 года при ввозе товаров системообразующими и (или) градообразующими предприятиями (организациями), которым в соответствии с законодательством государств – членов союза оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств–членов.

Установлена тарифная льгота в отношении отдельных видов мяса домашней птицы. Аналогичное решение рассматривается в отношении яиц свежих кур домашних.