Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к испытаниям опытного образца нового комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Он позволит получать детальную информацию о погоде по любому запрашиваемому району местности, а также обеспечит данными морские суда в Арктике при отсутствии связи с сушей. Завершить испытания планируется летом 2024 года.

Разработкой многофункционального комплекса приема, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической информации занимается входящий в «Росэлектронику» НИИ Телевидения. Система может поставляться в наземном и морском исполнении, способна работать в экстремальных условиях арктических регионов при температуре окружающего воздуха до -60°C и скорости ветра до 50 м/с. Комплекс принимает и обрабатывает информацию о типе и степени облачности, интенсивности осадков, температуре поверхности. Полученные данные отображаются на мониторе рабочей станции.

Оборудование обеспечивает совмещенный прием информации от спутников дистанционного зондирования Земли одной антенной сразу в двух диапазонах частот: сантиметровом и дециметровом. Это исключает необходимость строительства отдельных станций и сокращает издержки на обслуживание дополнительной аппаратуры.