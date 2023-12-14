В Красноярске прошла рабочая встреча Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федора Опадчего с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили ключевые направления перспективного развития энергосистемы региона, в том числе ход подготовки к принятию Системным оператором функций централизованного оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной Норильско-Таймырской энергосистемой.

Встреча прошла на базе филиала Системного оператора Красноярское РДУ. В диспетчерском зале главе региона наглядно продемонстрировали, что собой представляет энергосистема Красноярского края и Республики Тыва, и как ею управляют.

«В настоящее время энергосистема Красноярского края работает в условиях экстремально низких температур и проходит исторические максимумы потребления электрической мощности. Нам было важно продемонстрировать главе Красноярского края, как мы управляем энергосистемой и добиваемся ее стабильной и надежной работы в таких непростых условиях», – отметил глава Системного оператора.

Федор Опадчий проанализировал основные параметры функционирования Единой энергосистемы России, рассказал о современной трехуровневой структуре оперативно-диспетчерского управления, основных задачах и функциях Системного оператора, а также проинформировал об основных показателях энергосистемы Красноярского края.

Он отметил, что с 2016 по 2023 год максимум потребления мощности в энергосистеме региона увеличился на 519 МВт, – или на 7,6%, электропотребление выросло на 4636 млн кВт.ч, или на 10,2%. При этом по итогам 2023 года ожидается рост максимума потребления мощности в энергосистеме региона по сравнению с 2022 годом – на 10,1%, до 7319 МВт, рост потребления электроэнергии – на 3,7%, до 51 108 млн кВт⋅ч.

«Растущие потребности Красноярского края в электроэнергии и мощности обеспечиваются за счет планомерного развития генерации и электросетевого комплекса. В частности, с 2012 по 2022 год установленная мощность электростанций Красноярского края увеличилась более чем на 22% – с 13 ГВт до почти 16 ГВт», – подчеркнул Федор Опадчий.

Руководитель Системного оператора рассказал главе региона о новой, введенной с этого года, централизованной системе планирования перспективного развития отрасли и роли органов исполнительной власти в разработке ее программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в горизонте 18-ти лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на шестилетнюю перспективу.

Федор Опадчий проинформировал о прогнозных параметрах работы региональной энергосистемы и технических решениях по ее развитию, которые заложены в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, разработанную Системным оператором и утвержденную Министерством энергетики РФ.

Так, в 2024–2029 годах прогнозируется рост потребления электроэнергии в регионе на 11,8%, до

57 148 млн кВт·ч и увеличение максимума потребления мощности на 8,4 %, до 7934 МВт. Прогноз потребления рассчитан на основании заявок потребителей, подтвержденных договорами на технологическое присоединение. Общий объем такой нагрузки, учтенной в прогнозе СиПР на 2024–2029 годы, превышает 2 ГВт.

Одним из приоритетных направлений остается развитие электросетевой инфраструктуры для расширения Транссибирской железнодорожной магистрали. Для обеспечения внешнего электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД» к 2024 году предусмотрено строительство четырех подстанций (ПС) 110–220 кВ, реконструкция восьми ПС 110–220 кВ и четырех ЛЭП 110 кВ. Это часть программы, которая позволит расширить главный транспортный коридор между европейской и азиатской частями России и выполнить целевые показатели по увеличению грузопотока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В соответствии с утвержденной СиПР ЭЭС, в энергосистеме Красноярского края планируется реализация проектов, связанных с вводом новых и реконструкцией существующих генерирующих и электросетевых объектов. В частности, реконструкция Красноярской ТЭЦ-1 предусматривает вывод из эксплуатации шести турбогенераторов общей мощностью 220 МВт и ввод в работу/модернизацию четырех турбогенераторов общей мощностью 143 МВт. Также в числе наиболее крупных проектов – сооружение второго блока Красноярской ТЭЦ-3 установленной мощностью 185 МВт и строительство электростанции ООО «Тайга Богучаны» установленной мощностью 162 МВт.

Федор Опадчий напомнил, что в соответствии с требованиями законодательства, с 1 января 2024 года Системный оператор приступит к выполнению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах, включая находящуюся в Красноярском крае Норильско-Таймырскую энергосистему.

«В числе основных эффектов этого шага – переход на единые, принятые в ЕЭС России, стандарты и принципы организации работы энергетического комплекса, обеспечение экономически и технологически обоснованного подхода к его развитию на базе цифровых технологий. В частности, уже в 2024 году на двух контролируемых сечениях в Норильско-Таймырской энергосистеме планируется внедрить систему мониторинга запасов устойчивости, широко применяемую Системным оператором при управлении режимами ЕЭС России. Эта технология, позволяющая увеличить величину передаваемой по ЛЭП мощности на 10–20 %, уже используется на 21 контролируемом сечении Красноярской энергосистемы», – отметил Председатель Правления Системного оператора.

Кроме того, в числе приоритетных проектов Системного оператора – внедрение дистанционного управления электросетевым оборудованием, технологии управления спросом, информационного обмена с субъектами отрасли с использованием международных стандартов CIM.

Михаил Котюков высоко оценил принимаемые меры по развитию оперативно-диспетчерского управления и повышению надежности работы энергосистемы, поблагодарил Федора Опадчего за внимание, которое Системный оператор уделяет развитию энергетики Красноярского края.