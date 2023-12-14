Историческая статья из журнала "Кабели и провода" об истории кабельной промышленности, теперь доступна на RusCable.Ru. Благодаря сотрудничеству с редакцией журнала "Кабели и провода", самые значимые материалы могут быть опубликованы в открытом доступе, что способствует развитию образования, повышает культурный и технический уровень специалистов кабельной промышленности.

Е.Б. Васильев, канд. экон. наук, председатель Совета директоров ОАО "ВНИИКП", действительный член АЭН РФ, провел большую работу по изучению истории кабельной промышленности и подготовил большую статью.

Обращаясь к архивным и литературным источникам, мы часто сталкиваемся с несовпадением дат тех или иных исторических событий, а иногда и с явной фальсификацией фактов. В данной статье автор, опираясь на архивные материалы Центрального государственного исторического архива, Центрального государственного архива Ленинградской области (ЦГИАЛ), делает попытку исторически верного изложения событий и роли конкретных личностей, заложивших основы и сделавших огромный вклад в становление и развитие кабельной промышленности России. Очерк охватывает период с XIX века (век зарождения кабельного производства) и оканчивается 1917 годом (национализация промышленности).

Когда же, какой датой можно считать рождение кабельной промышленности России?

Если говорить о ручном кустарном изготовлении изолированных проводников, то датой этой можно назвать 1812 год, когда Павел Львович Шиллинг изготовил и показал систему подрыва мин с использованием гальванических элементов и изолированных проводов значительной протяжённости. Если же говорить о машинном производстве, то датой его начала надо считать весну 1878 года, когда молодой инженер Михаил Михайлович Подобедов в помещениях, принадлежащих его семье на Васильевском острове, зарегистрировал и открыл предприятие под названием «Русское производство изолированных проводников электричества «Подобедовых, Лебурде и К» и уже к началу 80-х годов XIX века выпускало большую гамму кабельных изделий. Долгие годы считалось, что первой в России начала выпускать кабели и провода фирма «Сименс и Гальске» в октябре 1879 года, однако, как показывают архивные документы, в этот год был организован только выпуск угольных электродов, а кабели и провода стали выпускать только в 1882 году. И, несмотря на доминирующие позиции фирмы «Сименс» на российском рынке, многие её действия способствовали не развитию русского производства, а импорту из Германии различных изделий электротехники.

Заканчивая этот очерк, автор предлагает исправить некоторые исторические неточности и считать датой профессионального праздника «День работника кабельной промышленности» апрель 1878 года.

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