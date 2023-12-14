Историческая статья из журнала "Кабели и провода" об истории кабельной промышленности, теперь доступна на RusCable.Ru. Благодаря сотрудничеству с редакцией журнала "Кабели и провода", самые значимые материалы могут быть опубликованы в открытом доступе, что способствует развитию образования, повышает культурный и технический уровень специалистов кабельной промышленности.
Е.Б. Васильев, канд. экон. наук, председатель Совета директоров ОАО "ВНИИКП", действительный член АЭН РФ, провел большую работу по изучению истории кабельной промышленности и подготовил большую статью.
Обращаясь к архивным и литературным источникам, мы часто сталкиваемся с несовпадением дат тех или иных исторических событий, а иногда и с явной фальсификацией фактов. В данной статье автор, опираясь на архивные материалы Центрального государственного исторического архива, Центрального государственного архива Ленинградской области (ЦГИАЛ), делает попытку исторически верного изложения событий и роли конкретных личностей, заложивших основы и сделавших огромный вклад в становление и развитие кабельной промышленности России. Очерк охватывает период с XIX века (век зарождения кабельного производства) и оканчивается 1917 годом (национализация промышленности).
Когда же, какой датой можно считать рождение кабельной промышленности России?
Заканчивая этот очерк, автор предлагает исправить некоторые исторические неточности и считать датой профессионального праздника «День работника кабельной промышленности» апрель 1878 года.
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