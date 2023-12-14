На международном практическом вебинаре Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов выступил с докладом об использовании CIM в отечественной электроэнергетике и роли технологии в новой модели планирования перспективного развития отрасли.

Роман Богомолов ознакомил коллег с результатами работы Системного оператора по унификации обмена технологическими данными на базе стандартов CIM (Common Information model, общая модель данных). В России CIM представлена серией ГОСТ Р 58651 и опытом гармонизации информационного взаимодействия с другими субъектами энергетики.

«Переход на использование стандартов CIM позволил оптимизировать и унифицировать информационный обмен между всеми 57 диспетчерскими центрами Системного оператора, повысить скорость передачи и качество данных. Успех этой работы создал предпосылки для тиражирования технологии и формирования на ее базе единого доверенного пространства по передаче технологических сведений в масштабах отрасли. Реализованные в сотрудничестве с крупнейшими энергокомпаниями проекты подтвердили целесообразность расширения области ее применения на другие деловые процессы, в том числе для решения задач планирования перспективного развития отрасли», – отметил представитель Системного оператора.

Роман Богомолов рассказал о состоявшемся в текущем году переходе к централизованной системе планирования перспективного развития электроэнергетики России, роли Системного оператора в разработке ее программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС), – а также результатах этой работы.

«Основой для разработки программных документов новой модели планирования служат перспективные расчетные модели ЕЭС. Они в свою очередь формируются на каждый год шестилетнего цикла планирования и поддерживаются Системным оператором в актуальном состоянии на основе цифровых информационных моделей электроэнергетических систем с применением стандартов CIM. Цифровые информационные модели аккумулируют сведения об актуальном состоянии энергосистем, перспективных решениях по технологическому присоединению новых потребителей, инвестиционным проектам, схемам выдачи мощности, проектным решениям и ряд других данных. В соответствии с требованиями законодательства с помощью специализированного CIM-портала Системный оператор обеспечивает недискриминационный и равноправный доступ к данным информационных моделей для всех субъектов отрасли, а также предоставляет перспективные расчётные модели для целей перспективного развития отрасли. В результате формируются единые подходы в масштабах всей электроэнергетики на среднесрочную перспективу, повышается прозрачность системы планирования, обеспечивается взаимоувязанность и согласованность документов разного уровня, оптимизируются затраты на проектирование и сроки реализации технических решений», — отметил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора.

Участники вебинара высоко оценили результаты работы Системного оператора по внедрению CIM в российской электроэнергетике и выразили заинтересованность в продолжении обмена мнениями по этому вопросу. Отдельный интерес у участников дискуссии вызвал вопрос развития стандартов CIM Международной электротехнической комиссии и опыт Системного оператора в этом направлении.

Об ассоциации GO15

GO15 – объединение системных операторов, управляющих энергосистемами с нагрузкой свыше 50 ГВт каждый. Создано в октябре 2004 года с целью объединения усилий для решения сходных проблем в интересах общего устойчивого развития в условиях постоянного роста энергосистем и повышения зависимости общественного и экономического роста от надежности электроснабжения. Российский Системный оператор участвует в деятельности Ассоциации с 2005 года.