Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети" реконструировали главный центр питания Улан-Удэ

14 декабря 2023, 10:12 258 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири модернизировал оборудование на подстанции 220 кВ «Районная» в Республике Бурятия. Энергетики установили 18 современных ячеек, что повысило надежность электроснабжения жилых районов и предприятий г. Улан-Удэ и пригорода, включая птицефабрику и мелькомбинат.

Выработавшие свой ресурс линейные ячейки комплектного распределительного устройства 6 кВ заменили на новое оборудование российского производства: вакуумные выключатели, устройства релейной защиты, трансформаторы напряжения, счетчики электроэнергии.

Стоимость мероприятий – 77 млн рублей. Работы велись на действующем объекте без ограничений электроснабжения потребителей.

Расположенная в г. Улан-Удэ подстанция 220 кВ «Районная» мощностью 544 МВА является одним из самых крупных центров питания Бурятии. Она задействована в схеме электроснабжения столицы республики и прилегающих районов с общим населением около 500 тыс. человек.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, БУРЯТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
14.12.2023
Федор Опадчий: "Растущие потребности Красноярского края обеспечиваются за счет планомерного развития генерации и электросетевого комплекса"
14.12.2023
Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на трех магистральных центрах питания Средней Волги
14.12.2023
Нагрузка на Тюменскую энергосистему выросла на 200 МВт в период аномальных холодов
14.12.2023
В Брянске построят школу на 1650 мест
14.12.2023
"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 19 зарядных станций для электромобилей
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно