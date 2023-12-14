"Россети" реконструировали главный центр питания Улан-Удэ

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири модернизировал оборудование на подстанции 220 кВ «Районная» в Республике Бурятия. Энергетики установили 18 современных ячеек, что повысило надежность электроснабжения жилых районов и предприятий г. Улан-Удэ и пригорода, включая птицефабрику и мелькомбинат.

Выработавшие свой ресурс линейные ячейки комплектного распределительного устройства 6 кВ заменили на новое оборудование российского производства: вакуумные выключатели, устройства релейной защиты, трансформаторы напряжения, счетчики электроэнергии.

Стоимость мероприятий – 77 млн рублей. Работы велись на действующем объекте без ограничений электроснабжения потребителей.

Расположенная в г. Улан-Удэ подстанция 220 кВ «Районная» мощностью 544 МВА является одним из самых крупных центров питания Бурятии. Она задействована в схеме электроснабжения столицы республики и прилегающих районов с общим населением около 500 тыс. человек.