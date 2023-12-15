Благодаря ему компания сможет пользоваться налоговыми льготами и ежегодно экономить до 36 миллионов рублей.

Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов», — рассказал Владимир Ефимов.

Московский институт электромеханики и автоматики входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех». С 1951 года предприятие занимается разработкой авиационных устройств, систем навигации и управления.

«Предприятие также создает перспективную авионику для самолетов, ведет разработку инерциальных навигационных систем. Сегодня борта пассажирских и транспортных отечественных самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и другими разработками компании», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам генерального директора МИЭА Алексея Кузнецова, налоговые льготы, которые предприятие получит в результате присвоения особого статуса, позволят экономить средства и направлять их на реализацию социальных программ и развитие научных и производственных процессов.

Статус промышленного комплекса присваивается производствам, выручка которых от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук превышает 80 процентов от общего объема прибыли.

С 2016 года город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тысяч человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Так, ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50 процентов, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

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