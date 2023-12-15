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В НИУ "МЭИ" разработали головку-удлинитель для труднодоступных соединений

15 декабря 2023, 11:45 291 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НИУ МЭИ
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

Ученые НИУ «МЭИ» разработали головку-удлинитель гаечного ключа для труднодоступных соединений, которая может быть использована для монтажа накидных гаек гидравлических трубопроводов или электрических соединителей.

Разработанную головку-удлинитель отличают невозможность соскальзывания с монтируемой гайки, простота конструкции, а также использование для монтажа гайки трубопровода, расположенной в углублении или ином труднодоступном месте, без применения специального ключа.

«На сегодняшний день существует большое разнообразие ключей для монтажных работ. Разработка НИУ «МЭИ» способна исключить недостатки имеющихся моделей, упростить механизм работы и добавить функционал для применения в трубопроводах и электрических кабелях», — рассказал о новом монтажном оборудовании ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Устройство представляет собой головку с двумя шестигранными соосными поверхностями, состоящую из двух полукорпусов, соединенных между собой трапециевидным пазом и гребнем. Головка-удлинитель предназначена для монтажа стандартных гаек, накидных гаек трубопроводов и шестигранных корпусов приборов с резьбовым креплением.

Патент на полезную модель «Головка-удлинитель для соединений в труднодоступных местах» принадлежит кафедре менеджмента в энергетике и промышленности НИУ «МЭИ» в лице старшего преподавателя Владимира Колесника.​

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, НИУ МЭИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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