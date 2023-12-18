Премии Правительства РФ в области науки и техники удостоены четыре специалиста «ОКБМ Африкантов» (Машиностроительный дивизион Росатома): главный конструктор, руководящий работой по разработке РИТМ-200, Юрий Фадеев, главный конструктор Олег Бых, начальник отдела Владимир Болнов, начальник бюро Константин Вешняков.

«ОКБМ Африкантов» является главным конструктором и комплектным поставщиком реакторных установок РИТМ-200. Разработка установки началась в 2001 году параллельно с работой над универсальными атомными ледоколами проекта 22220, способными работать в акватории Северного морского пути и устьях сибирских рек. Такие атомоходы надо было оснастить более мощной и компактной реакторной установкой в сравнении с созданными ранее.

«В реакторной установке РИТМ 200 применены интегральный парогенерирующий блок с минимальными габаритами, инновационная активная зона с увеличенным энергоресурсом и парогенератор с компактной теплообменной поверхностью. Структура систем нормальной эксплуатации и систем безопасности отвечает современным требованиям безопасности, самозащищенности и экологичности, обеспечивает удобство технического обслуживания и другие потребительские качества установки», – отметил один из разработчиков реакторной установки Константин Вешняков.

Головной ледокол проекта 22220 «Арктика», в составе которого работают первые две реакторные установки РИТМ-200. Введен в эксплуатацию в 2020 году. В настоящее время предприятиями Машиностроительного дивизиона Росатома изготовлено и отгружено 10 реакторных установок РИТМ-200 для новейших атомоходов. Так российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в «фабрику реакторов».

«ОКБМ Африкантов» проектирует реакторные установки для атомных ледоколов с 1954 года, начиная с реакторной установки для первого атомного ледокола «Ленин».

Реакторная установка РИТМ-200 создавалась с учетом более чем 60-летнего опыта эксплуатации судов атомного флота в сочетании с использованием всех современных достижений в области 3D-проектирования, расчетных программ и суперЭВМ. РИТМ-200 обладает уникальным сочетанием высокой мощности, безопасности и компактности, определившим важнейшие показатели универсального атомного ледокола, – переменную осадку. Это означает универсальность, ледопроходимость, надежность, безопасность, экологичность и экономическую эффективность.

В составе атомного ледокольного флота России помимо головного ледокола проекта 22220 «Арктика» уже работают серийные «Сибирь» и «Урал», строятся «Якутия» и «Чукотка» и принято решение о закладке еще двух универсальных атомных ледоколов.

Развитие Северного морского пути как одного из самых важных логистических коридоров является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области комплексного развития Арктической зоны РФ. Развитие этого коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.