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Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

18 декабря 2023, 14:30 193 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: пресс-служба Госкорпорации Росатом

Фото: пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики Белоруссии.

В октябре Минэнерго Белоруссии сообщило, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС начался плановый ремонт, в том числе будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.

"Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива – в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. Реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока, говорится в сообщении.

"Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования", - пояснили в министерстве.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года блоком выработано 18,5 миллиарда кВтч электроэнергии.

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Метки: БЕЛАРУСЬ, БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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