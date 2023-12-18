Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики Белоруссии.

В октябре Минэнерго Белоруссии сообщило, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС начался плановый ремонт, в том числе будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.

"Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива – в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. Реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока, говорится в сообщении.

"Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования", - пояснили в министерстве.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года блоком выработано 18,5 миллиарда кВтч электроэнергии.