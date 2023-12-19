Автоматические выключатели нового поколения "Протон М"

АО «Контактор» представляет новинку: воздушные автоматические выключатели до 6300 А серии «Протон М» (ВА50-45Про М) третьего поколения. Аппараты открывают новые возможности для проектирования, обеспечивают удобство в построении электроустановок и надежность в эксплуатации на различных объектах.

От «Протона» к «Протону М»

При разработке выключателей нового поколения «Протон М» учтен положительный опыт предыдущих серий «Протон» ВА50-45Про и внесены изменения, соответствующие современным требованиям проектов и потребностям российского рынка НКУ.

Новое поколение автоматических выключателей «Протон М» обладает повышенной предельной коммутационной способностью относительно предыдущей линейки автоматических выключателей «Протон». Это отвечает современным требованиям к стойкости аппаратов к динамическим токам в соответствии с национальными и международными стандартами.

Высокие эксплуатационные и технические характеристики «Протон М» подтверждены испытаниями в независимых органах по сертификации, а также периодическими испытаниями в собственном Испытательный центре электрооборудования (ИЦЭО) АО «Контактор».

Протон М 25 Протон М 40 Протон М 63

Типоразмеры и характеристики

Оборудование новой серии выпускается в четырех типоразмерах автоматических выключателей («Протон М» 16, 25, 40, 63) и трех типоразмерах выключателей-разъединителей («Протон ВР» 25, 40, 63), с тремя и четырьмя полюсами, в стационарном и выкатном исполнении с возможностью переднего подключения клемм.

Автоматические выключатели «Протон М» рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением 690 В при частоте 50/60 Гц. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu: «Протон М» 25 – 85 кА, «Протон М» 40 – 100 кА, «Протон М» 63 – 120 кА в соответствии с требованиями современных энергоёмких объектов.

Уникальность аппарата

Уникальным достоинством «Протон М» является равенство параметров Icu=Ics=Icw. Аппарат способен не только отключать, но и пропускать в течение достаточно длительного времени – вплоть до 1 секунды – высокий сверхток, который, в зависимости от типоразмера аппарата, достигает номинального установленного значения 120 кА.

Во-первых, эта особенность конструкции позволяет аппарату корректно работать в зоне принудительной выдержки времени срабатывания, обеспечивая полную селективность с нижестоящей аппаратурой защиты. Во-вторых, сохранять свою работоспособность после отключения сверхтоков с величинами вплоть до предельных значений Ics=100%Icu. Рабочие параметры сохраняются в диапазоне температур от -25 °С до +60 °С.

Комплектация: базовая и расширенная

В базовой комплектации выключатели оснащаются стандартными электронными расцепителями МР4 с функцией измерения основных параметров электрической сети (I, U, P) и с функциями защит LSI или LSIG. В расширенной — доступны для заказа продвинутые электронные расцепители МР6 LSI или LSIG, с измерениями токов, активной, реактивной и полной мощности, наглядным графическим отображением мгновенных, максимальных и средних значений параметров сети на жидкокристаллическом дисплее, информированием о плановом обслуживании и электронным сервисным журналом.

Гарантийные обязательства

Стандартная гарантия 5 лет для «Протон М» позволяет быть уверенным в надежности электроснабжения и минимальных издержках на эксплуатацию автоматических выключателей. Зарекомендовавшая себя служба технической и сервисной поддержки, высококвалифицированные инженеры АО «Контактор» помогут обеспечить надежность работы энергоустановки в течение всего гарантийного срока и за его пределами.

Для производителей и сборщиков НКУ действует специальная партнерская программа. Для проектировщиков доступны 2D- и 3D-модели для САПР. Кроме того, специалисты АО «Контактор» оказывают помощь в расчетах как типовых, так и нетиповых проектов.

Подробнее о продукте

АО «Контактор» – один из крупнейших заводов электротехнической промышленности России, предприятие с 82-летней историей. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России. Завод располагает современным высокотехнологичным оборудованием и выпускает широкий ассортимент электротехники. Это воздушные автоматические выключатели на токи до 6300 А, автоматические выключатели в литом корпусе на токи до 2000 А, автоматические выключатели в литом корпусе серии «Кпро».