"Завод Москабель" стал участником саммита TNF в Тюмени

«Завод Москабель» принял участие в Технологическом саммите TNF. На собственном стенде компания представила высокотехнологичные решения для эксплуатации на объектах нефтегазовой отрасли в суровых климатических условиях.

Технологический саммит TNF, прошедший прошел в Тюмени, — ключевое мероприятие в сфере нефтедобычи, которое собрало на одной площадке ведущих производителей и заказчиков, экспертов отрасли и представителей федеральной и региональной власти. Событие организовано Правительством Российской Федерации и Администрацией города Тюмени в партнерстве с компаниями «Газпром нефть», «Иркутская нефтяная компания» и «Технологии ОФС».

Деловая программа саммита включала в себя круглые столы, технологические и пленарные сессии, а также открытое заседание экспертной группы «Оборудование для бурения и добычи на суше», которое прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Тюменской области. Его провели директор Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаил Кузнецов и губернатор Тюменской области Александр Моор. В рамках заседания обсудили дорожную карту развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше», подписанную с ПАО «Газпром нефть», и выработку инструментов ее реализации, в том числе методы контроля.

Михаил Кузнецов и Александр Моор также посетили выставку «Эффективные решения для нефтегазовой отрасли», которая проходила в рамках Технологического саммита TNF и демонстрировала импортозамещаемое оборудование для нефтегазового комплекса, оборудование, разработанное с помощью господдержки и оборудование организаций, участвующих в конкурсе ППРФ 1649 в 2023 году. С собственными стендами были представлены 14 крупных российских компаний – производителей продукции для добычи нефти и газа. Среди них — «Завод Москабель»,который на выставке представлял сотрудник регионального филиала, руководитель отраслевых проектов Виктор Бородавченко.

На стенде были продемонстрированы решения, которые подходят для эксплуатации в экстремальных условиях, таких как вечная мерзлота, заболоченность местности и сверхнизкие температуры. Это силовые кабели с гофрированной броней, кабели КРИОСИЛ, кабельные системы мониторинга трубопроводов, зарядные кабели для электромобилей и другие разработки «Завода Москабель» — всё, что мы уже не раз представляли в Сибири и на отраслевых мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге.