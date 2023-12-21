Заявку нового инвестора на запуск производства в строительной сфере утвердили на заседании экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Новый резидент Особой экономической зоны «Тольятти» намерен построить производство строительных материалов. Общая стоимость проекта превышает 1,2 млрд рублей. На предприятии планируется создать 113 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2026 году.

По информации областного минэкономразвития, с учетом одобренной заявки число резидентов ОЭЗ возрастет до 36 компаний. Из них 17 предприятий уже запущены в работу.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов – одно из ключевых направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе, готовых площадок. Также в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (НО АПИ), специалисты которого оказывают меры поддержки на всех стадиях реализации инвестпроектов.

«Активно продолжаем привлекать новых производителей в регион, диверсифицировать экономику Тольятти и вместе с инвесторами создавать рабочие места для горожан, — перечислил Дмитрий Богданов. – В ОЭЗ компании-резиденты получают готовые земельные участки, широкий перечень льгот и возможностей для максимально быстрого запуска. Мы также помогаем бизнесу в привлечении федеральных инструментов, в том числе, льготного финансирования Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности и другие организации».

ОЭЗ входит в число лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ в свои предприятия за 3 квартала 2023 года составил почти 9 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время деятельности флагманской инвестиционной площадки Самарской области. Наиболее активно инвестировали резиденты с проектами в сфере фармацевтики, переработки газов и пищевых производств.