Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и Национальный исследовательский университет «МЭИ» подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров и осуществления научных проектов.

Церемония подписания состоялась в День энергетика на площадке выставки-форума «Россия». Подписи под документом поставили операционный директор Эн+ Михаил Хардиков и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Соглашение предполагает реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также актуализацию программ высшего и дополнительного образования с учетом потребностей Эн+. Более того, стороны намерены проводить совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и инжиниринговые работы, разрабатывать единые стандарты подготовки кадров, проводить научные мероприятия и олимпиады.

Наряду с этим, документ закрепляет статус НИУ «МЭИ» в качестве генерального партнера Эн+ в сфере научно-образовательного сотрудничества.

Михаил Хардиков отметил:

«Мы подписали соглашение о долгосрочном партнерстве и сотрудничестве с Московским энергетическим институтом - ведущим энергетическим вузом страны. Для нас это большая честь и ответственность. Мы договорились, что будем развивать не только подготовку будущих энергетиков, но и научное направление, которое будет двигать российскую энергетику вперед с точки зрения новых результатов в научной сфере, разработке новых технологий, их внедрения в производство и повышения конкурентоспособности отрасли».

Николай Рогалев добавил: