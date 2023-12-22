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Эн+ и МЭИ договорились о совместной подготовке специалистов в области энергетики

22 декабря 2023, 17:30 328 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Эн+

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и Национальный исследовательский университет «МЭИ» подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров и осуществления научных проектов.

Церемония подписания состоялась в День энергетика на площадке выставки-форума «Россия». Подписи под документом поставили операционный директор Эн+ Михаил Хардиков и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Соглашение предполагает реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также актуализацию программ высшего и дополнительного образования с учетом потребностей Эн+. Более того, стороны намерены проводить совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и инжиниринговые работы, разрабатывать единые стандарты подготовки кадров, проводить научные мероприятия и олимпиады.

Наряду с этим, документ закрепляет статус НИУ «МЭИ» в качестве генерального партнера Эн+ в сфере научно-образовательного сотрудничества.

Михаил Хардиков отметил: 

«Мы подписали соглашение о долгосрочном партнерстве и сотрудничестве с Московским энергетическим институтом - ведущим энергетическим вузом страны. Для нас это большая честь и ответственность. Мы договорились, что будем развивать не только подготовку будущих энергетиков, но и научное направление, которое будет двигать российскую энергетику вперед с точки зрения новых результатов в научной сфере, разработке новых технологий, их внедрения в производство и повышения конкурентоспособности отрасли». 

Николай Рогалев добавил:

«С компанией En+ мы планируем выйти на новый уровень сотрудничества в сферах создания и внедрения передовых научно-технических решений для гидроэнергетики, теплоэнергетики, и электросетевого комплекса. Реализация таких планов будет предусматривать комплексный подход к выполнению совместных проектов, которые будут включать в себя решение образовательных, научно-исследовательских и экспертно-аналитических задач. Широкий спектр направлений совместной работы позволит нам выстроить эффективную работу по формированию и реализации комплексных инновационных проектов для энергетической отрасли».

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Метки: НАУКА, РАЗРАБОТКИ, ОБРАЗОВАНИЕ, En Group, ENPLUS, НИУ МЭИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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