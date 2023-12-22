Поздравление Николая Шульгинова с Днём энергетика

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днём энергетика!

Российская энергетика – это уникальный по масштабам и сложности технологический комплекс, от которого зависят стабильность и рост отечественной экономики. Именно топливно-энергетический комплекс является одним из основных драйверов роста ВВП нашей страны. День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь созданию, надёжному функционированию и дальнейшему развитию ТЭК России. Это праздник тех, кто обеспечивает комфорт, дарит тепло и свет миллионам наших граждан.

В текущем году была успешно продолжена масштабная программа модернизации тепловой генерации, приняты решения о строительстве новых генерирующих мощностей на Юге страны и в Сибири, реализуются программы повышения надёжности электросетевого комплекса, с особым вниманием к этому процессу в республиках Северного Кавказа. Несмотря на вызовы, были сохранены объёмы добычи и экспорта угля, росла переработка нефти и экспорт сжиженного природного газа, полным ходом реализовывалась программа социальной газификации. А сами компании активно работают над перспективными проектами и сохраняют высокий уровень инвестиций.

В новых регионах энергетики проводят мероприятия по восстановлению и модернизации объектов, обеспечивающих производство, передачу и распределение электроэнергии. Крупнейшие федеральные энергокомпании начали реализовывать программы развития в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Несмотря на внешнее давление, ТЭК сумел адаптироваться и перенаправить энергопоставки на быстроразвивающиеся рынки глобального Юга и Востока. Топливно-энергетический комплекс уверенно движется вперёд, полностью удовлетворяет растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности страны, обеспечивает энергоносителями внутренний рынок и выполняет все контрактные обязательства на рынках внешних.

В 2024 году нас ждут новые цели, и я убеждён, что, опираясь на богатый опыт и благодаря нашим общим усилиям, мы сможем их достичь.

В профессиональный праздник и в преддверии Нового года хочу сказать всем энергетикам, членам их семей и особенно ветеранам спасибо! Здоровья вам, благополучия, профессиональных успехов и безграничной энергии!