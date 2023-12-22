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Томсккабель был награжден за сотрудничество в профориентационных и карьерных мероприятиях для молодежи

22 декабря 2023, 17:55 375 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Томсккабель
Авторы и источники / Правообладателям

Томсккабель был торжественно награжден за плодотворное сотрудничество и участие в реализации профориентационных и карьерных мероприятий для молодежи Томской области, в том числе за активное участие в организации и проведении регионального карьерного форума для студентов «Труд крут».

Карьерный форум – это отличный способ рассказать молодежи про особенности и преимущества компании. Он прошёл в виде квиза, студенты-участники отвечали на вопросы о возможностях трудоустройства, томских работодателях и продвигаемых ими ценностях, а также о самих профессиях. По итогам каждой игры были определены победители, получившие памятные призы.

Кроме того, после квиза студенты получили обратную связь от работодателей. Им рассказали про актуальные вакансии, необходимые навыки, условия работы, возможности для развития.

Форум посетило более 3000 молодых людей из шести томских ВУЗов и СПО. И теперь каждый из них может ориентироваться на региональном рынке труда.

Подробнее о вакансиях Томсккабель: https://tomskcable.ru/about/?part=vacancies

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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