На площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала соглашение с новым инвестором, начинающим свою деятельность на территории Мурманской области. Компания «Западный транспортно-логистический узел» (ООО «ЗТЛУ») намерена построить морской контейнерный терминал, включенный в план развития Северного морского пути на период до 2035 года. Объём инвестиций в проект, который будет реализован в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» планируется на уровне 44,6 млрд рублей.

Соглашение подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор ООО «ЗТЛУ» Алексей Левицкий в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Развитие Северного морского пути в условиях современных геополитических вызовов приобрело особое значение. Объем перевозок по Северному морскому пути растет - пропорционально возрастающему значению этого маршрута. По итогам 2023 года прогнозируется достижение установленного целевого грузооборота по Северному морскому пути в 36 млн тонн. Это рекордное значение за всю историю России. Реализация инвестиционных проектов в Мурманской области напрямую влияет на развитие Северного морского пути, увеличение грузопотока по этой транспортной артерии», - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Основная цель нашего проекта – создать комплексную логистическую услугу по транзиту грузов между восточной и западной частью Евразии по Северному морскому пути. Западный транспортно-логистический узел – это инфраструктурная основа первой регулярной арктической линии для морского транзита контейнеров, которая позволит организовать в Мурманской области перевалку грузов с контейнеровозов высокого ледового класса на суда неледового класса. Это терминал нового поколения, который будет оснащен современным высокопроизводительным оборудованием. Он будет состоять из двух глубоководных причалов, рассчитанных на прием судов вместимостью до 6 тыс. ДФЭ (эквивалента стандартных 20-футовых контейнеров). Проект позволит Мурманской области укрепить свои позиции в каботажных перевозках по России и стать частью глобальной логистической инфраструктуры, что откроет новые возможности для региона», - пояснил генеральный директор ООО «ЗТЛУ» Алексей Левицкий.

В настоящее время инвестор уже приступил к проектно-изыскательским работам, по результату которых будет утвержден окончательный объем инвестиций. Объект, который разместится на земельном участке, расположенном в Кольском районе вблизи с. Белокаменка на акватории Кольского залива, в 45 км от города Мурманска, панируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

«Интерес к Мурманской области растет у инвесторов из самых разных сфер. Все это благодаря той системной работе, которую проводим для роста экономики и привлечения инвестиций. Преференциальные режимы ТОР и АЗРФ и множество других инструментов уже показали свою эффективность. За четыре года привлечено 900 млрд рублей инвестиций. И на сегодняшний день уже 320 инвестпроектов планируют инвестиции в 1,3 трлн рублей на следующие десять лет», - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Меры господдержки в рамках префрежима ТОР «Столица Арктики» способствуют активному строительству портовой и железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. Реализуя подобные стратегически важные объекты, резиденты обеспечивают новые логистические решения и усиливают экспортные позиции нашей страны за счет открытия новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, несомненно, является и мощным толчком для развития производственного потенциала Мурманской области. На сегодняшний день все заявленные инвестиционные проекты находятся в активной стадии реализации», - заявил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Напомним, ТОР «Столица Арктики» создана на территории Мурманской области 12 мая 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации N 656. За три года работы объем инвестиционных вложений уже превысил 168 млрд рублей, в то время как общий инвестиционный портфель проектов резидентов ТОР составляет более 222 млрд рублей. 2 156 человек получили работу на предприятиях резидентов, всего планируется создание 3 979 новых рабочих мест.

ООО «Западный транспортно-логистический узел» (ЗТЛУ) – дочерняя компания ООО «Международная контейнерная логистика» – совместного предприятия Русатом Карго, логистического интегратора Росатома, и глобального лидера комплексной портовой логистики Ди Пи Уорлд, созданного с целью развития арктической контейнерной линии через Северный морской путь (СМП).