Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем энергетика!

Этот праздник объединяет тысячи специалистов, от которых зависит бесперебойная работа одной из ключевых отраслей экономики – электроэнергетики. Благодаря профессионализму и ответственному труду каждого из вас вводятся в эксплуатацию современные энергообъекты, необходимые для благополучия миллионов граждан, развития социальной сферы, реализации промышленного потенциала нашей большой страны.

По традиции в свой праздник мы подводим итоги. Еще в прошлом году энергетики Группы «Россети» в числе первых начали восстанавливать инфраструктуру в новых субъектах Российской Федерации, возвращая людям нормальную жизнь. Теперь в нашей зоне ответственности находится магистральный комплекс Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Знаковым событием 2023 года стала реорганизация Компании. Она позволила создать единый центр ответственности за надежность и развитие сетей, повысить эффективность нашей работы. Мы реализовали рекордную инвестиционную программу, объем которой составил более 500 млрд рублей.

Особое внимание, как всегда, уделяли проектам государственного значения. Это электроснабжение не только Восточного полигона железных дорог, но и ресурсной базы газопровода «Сила Сибири», других стратегических предприятий. Кроме того, мы построили и модернизировали сотни объектов, которые нужны для создания новых производств и рабочих мест, школ и больниц.

Нынешняя зима началась с испытаний на прочность. Сильнейшие снегопады, ураганы и ледяные штормы обрушились сразу на несколько регионов. Хочу поблагодарить сотрудников, которые участвовали в ликвидации последствий погодных аномалий, за стойкость, самоотверженность и колоссальную выдержку. Вы еще раз доказали – в энергетике равнодушных нет.

Поздравляю всех с профессиональным праздником! Отдельно хочу отметить тех, кто встречает его на рабочем месте. Трудно переоценить ваше ответственное и добросовестное отношение к общему делу. Слова особой признательности – ветеранам отрасли, на достижения и опыт которых мы опираемся.

Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов!