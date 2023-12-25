Еврокомиссия выделила грант в размере € 307 млн на реализацию проекта сооружения подводного трансграничного HVDC соединения ELMED между Италией и Тунисом. ELMED пропускной способностью 600 МВт и протяженностью 220 км (из которых 200 км будет проходить под водой на глубинах до 80 м) реализуется итальянским системным оператором Terna совместно с тунисской энергокомпанией Steg – оператором электро- и газотранспортной систем – в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в декабре 2021 г.

ELMED будет способствовать интеграции рынков электроэнергии, повышению энергетической безопасности за счет диверсификации источников энергии, а также достижению национальных и международных целей в области энергетики и климата, определенных в итальянском «Комплексном национальном плане по энергетике и климату» и «Новом зеленом курсе» ЕС. Стоимость проекта составляет €850 млн.

Средства на ELMED со стороны ЕС будут выделены в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), созданной для поддержки ключевых проектов, направленных на модернизацию энергетической инфраструктуры. Проект является первым инфраструктурным проектом, реализуемым государством-членом ЕС и третьей страной, который финансируется в рамках CEF.

Официальный сайт Terna