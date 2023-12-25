Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • За рубежом
  • Еврокомиссия выделила грант €307 млн на реализацию проекта сооружения подводного HVDC соединения ELMED между Италией и Тунисом

Еврокомиссия выделила грант €307 млн на реализацию проекта сооружения подводного HVDC соединения ELMED между Италией и Тунисом

25 декабря 2023, 16:30 452 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

Еврокомиссия выделила грант в размере € 307 млн на реализацию проекта сооружения подводного трансграничного HVDC соединения ELMED между Италией и Тунисом. ELMED пропускной способностью 600 МВт и протяженностью 220 км (из которых 200 км будет проходить под водой на глубинах до 80 м) реализуется итальянским системным оператором Terna совместно с тунисской энергокомпанией Steg – оператором электро- и газотранспортной систем – в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в декабре 2021 г.

ELMED будет способствовать интеграции рынков электроэнергии, повышению энергетической безопасности за счет диверсификации источников энергии, а также достижению национальных и международных целей в области энергетики и климата, определенных в итальянском «Комплексном национальном плане по энергетике и климату» и «Новом зеленом курсе» ЕС. Стоимость проекта составляет €850 млн.

Средства на ELMED со стороны ЕС будут выделены в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), созданной для поддержки ключевых проектов, направленных на модернизацию энергетической инфраструктуры. Проект является первым инфраструктурным проектом, реализуемым государством-членом ЕС и третьей страной, который финансируется в рамках CEF.

Официальный сайт Terna

Обсудить на форуме
Метки: ИТАЛИЯ, ТУНИС, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
25.12.2023
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в столичном районе Новокосино
26.12.2023
"Пензаэнерго" подключило к сетям 61 объект медицинского назначения
26.12.2023
Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке
25.12.2023
"Газпром" получит газовый участок в Якутии за 328,5 млн рублей
25.12.2023
RusCable Insider #343 - Рекордный год для отрасли и "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ", самый темный день в году и честный полимерный разговор с Genesis!
Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно