Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке

Год заканчивается, а тема алюминия — продолжается. И новое событие, посвященное этому металлу, уже стартовало. Это фотовыставка, в которой представлены кабели с алюминиевым сплавом 8ххх серии. Она продлится до конца зимы и пройдет в трех московских парках.

Фотовыставка «Почему металл – "зеленый"?», посвященная алюминию в современной жизни, организована постоянным партнером «Москабельмет» по циклу алюминиевых мероприятий — Алюминиевой Ассоциацией — совместно с Департаментом культуры города Москвы и Мосгорпарком. Выставка знакомит с уникальными свойствами этого металла и рассказывает, почему он считается одним из самых экологичных материалов на Земле.

До 31 декабря включительно выставка проходит в парке «Лианозовский», затем на весь январь переедет в в парк «Ангарские пруды», а в феврале разместится в этнографической деревне «Бибирево».

В экспозиции представлены важные факты, связанные с применением алюминия в разных отраслях промышленности, включая производство товаров народного потребления, строительство, авто- и судостроение и, конечно, в энергетике и в кабельном производстве. Стоимость кабелей с алюминиевым сплавом до 60% ниже медных, при этом они имеют меньший вес. При применении инновационного алюминиевого сплава 8ххх серии затраты на проводку при строительстве сокращаются в 2,5 раза. Кроме того, применение алюминия при производстве кабельной продукции позволяет сократить углеродный след на каждом километре кабеля на 50%, или на 573 376 выбросов CO₂ в год. Еще одна из важных особенностей алюминия — возможность его практически бесконечной переработки, причем без потери свойств.

Приходите на фотовыставку «Почему металл – "зеленый"?», чтобы узнать, за сколько возводятся мосты из алюминиевых сплавов, почему при строительстве новых станций Московского метрополитена используются декоративные панели из алюминия, и много другой интересной информации о современном применении этого замечательного металла. Напоминаем: до 31 декабря выставка проходит в парке «Лианозовский».