Уникальные медь-ниобиевые проводники, изготовленные в ООО "Русатом МеталлТех" (интегратор по направлению "металлургия" топливного дивизиона госкорпорации "Росатом"), позволили снизить вес антенн космических аппаратов на 15%, а стоимость - в два раза. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании, добавив также, что применение таких проводников повышает надежность космических аппаратов.

"ООО "Русатом МеталлТех" - единственный в мире производитель проводников из медь-ниобиевого сплава с улучшенными характеристиками, которые обладают высокой прочностью и электропроводностью. В 2023 году для космической отрасли компания поставила промышленную партию медь-ниобиевого провода диаметром 30 мкм в рамках замены традиционных вольфрамовых проволок для производства антенн космических аппаратов. Это позволит увеличить срок эксплуатации изделий, при этом снизив их вес на 15%, а стоимость - в два раза", - рассказали в компании.

Кроме того, для изготовления сетеполотен спутников ООО "Русатом МеталлТех" поставило опытную партию провода на основе медь-ниобиевого сплава диаметром 0,05 мм с никелированием. В случае положительных испытаний этот провод будет внедрен в штатные изделия вместо существующих аналогов из стали.

Рассказывая об итогах 2023 года, в компании также отметили успешные результаты испытаний уникальных термостойких проводов на основе жилы из медь-ниобия. Эти провода, единственные в России, сохраняют работоспособность под воздействием открытого огня при температуре 1150 градусов С в течение пяти минут, что позволит использовать их при изготовлении блоков управления двигателями космических аппаратов.