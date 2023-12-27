Учитывая цель Европейского Союза стать климатически нейтральным к 2050 году, что требует 25-кратного увеличения мощностей морской ветроэнергетики к 2050 году, компания NKT планирует построить крупнейшую в мире площадку для производства высоковольтных морских кабелей в Швеции и вторую по высоте башню в Швеции, где можно будет производить кабели для передачи электроэнергии напряжением до 640 кВ постоянного тока и мощностью 3 гигаватт.

В результате реализации проекта расширения производственных мощностей предприятие компании NKT в г. Карлскруна (Karlskrona) превратится в крупнейший в мире завод по выпуску морских кабелей высокого напряжения. Кроме того, после расширения число занятых на этом предприятии увеличится на 500 человек, что сделает его крупнейшей производственной площадкой. Новые активы будут введены в эксплуатацию в 2027 году. Когда будет готова новая кабельная башня, одна из самых высоких в Швеции, она достигнет впечатляющей высоты – 200 метров над землёй. В этой башне будет осуществляться наложение кабельной изоляции методом экструзии. Высокая башня необходима для охлаждения кабеля, подвешенного в вертикальном положении. На этом предприятии можно будет производить кабели на напряжение 640 000 вольт постоянного тока и мощностью 3 гигаватт, что эквивалентно мощности, поставляемой для всех домохозяйств в Дании.

ЕС стремится к климатической нейтральности к 2050 году при использовании 300 ГВт возобновляемой энергии ветровых электростанций. Компания NKT инвестировала значительные средства в свой кабельный завод в г. Карлскруна, для того чтобы соответствовать требованиям перехода к «зеленой» экономике. В последние годы предприятие было расширено за счёт второй кабельной башни NKT Lighthouse, современного судна для прокладки кабеля NKT Victoria, новой испытательной лаборатории и увеличения штата сотрудников. Последние и текущие инвестиции превратят этот объект в крупнейшую в мире площадку по производству морских кабелей высокого напряжения. Планируемое расширение за счёт новой третьей экструзионной башни позволит удовлетворять растущий спрос на высоковольтных морские кабели как большего диаметра, так и большей длины, которые необходимы для «зелёного» перехода.

Доставляя возобновляемую энергию из одного места в другое, высоковольтные кабельные системы соединяют страны и объединяют их в экологически безопасный мир.