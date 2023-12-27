Московский Политех вступил в Ассоциацию «Глобальные университеты». Эта организация создана в феврале 2014 года для координации и объединения усилий университетов, ориентированных на достижение международной конкурентоспособности. Московский политехнический университет поделится с участниками Ассоциации опытом внедрения новой STEAM-модели инженерного образования, интегрирующую технические дисциплины с творчеством. Такую программу Московский Политех реализует в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский отметил, что для вуза большая честь войти в Ассоциацию. Он также выразил готовность передавать свой опыт и активно поддерживать ценности Ассоциации, в частности, популяризацию российского образования за рубежом, привлечение иностранных студентов и преподавателей, а также выработку нормативных инициатив по развитию высшей школы.

«С каждым годом мы укрепляем отношения с зарубежными партнерами — на данный момент их 20, в том числе с Турцией, Южной Кореей и Германией. Наш университет заинтересован в совместной деятельности по развитию образования в России. Мы рассчитываем, что вступление в Ассоциацию будет способствовать повышению качества обучения и эффективной реализации программы развития нашего вуза. Но в первую очередь, мы будем содействовать созданию и внедрению новой модели образования предложенной Министерством науки и высшего образования», — отметил Владимир Миклушевский.

На данный момент в состав Ассоциации «Глобальные университеты» входят 23 российских вуза. Одна из ключевых целей деятельности Ассоциации — подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития России и отраслей экономики. В 2022 году на базе Московского Политеха совместно с лидерами отрасли автомобилестроения создана Передовая инженерная школа электротранспорта. Московский Политех — один из лидеров по внедрению проектной деятельности для развития профессиональных и надпрофессиональных навыков у студентов. Его обучающиеся неизменно демонстрируют высокий уровень знаний на соревнованиях федерального и международного уровней.

В свою очередь, Ассоциация займется укреплением репутации вузов на международном уровне и их продвижением на мировом рынке образовательных услуг. Так, уже в 2023 году Московский Политех открыл представительство в Шанхае (КНР) для сотрудничества с китайскими университетами, научными организациями и промышленными компаниями в области автомобилестроения и подготовки кадров, а также обмена опытом по интеграции передовых технологий и мировых практик в образовательный процесс.

Совместно с вузами-участниками Ассоциации Московский Политех будет продолжать заниматься проведением передовых научных исследований. Среди главных разработок студентов и инженеров вуза — например, электромобиль класса L7 с компанией «Автотор», электрическая тормозная система для серийного использования с ПАО «КАМАЗ». Также ведутся научные исследования — «растущий» экзоскелет для диагностики и лечения болезней опорно-двигательного аппарата, работающий по технологии LCD фотополимерный принтер, полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием и многие другие. Важно отметить, что большая часть проектов реализуется совместно с индустриальными партнерами — крупнейшими российскими компаниями, которые выступают в роли заказчиков.

Московский Политех является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». В 2021 году Московский Политех представил стратегический проект «Доступный электромобиль» и получил базовый грант на свое развитие в размере 100 млн рублей, направленный на создание отечественной передовой инженерной школы электромобилестроения с ключевой задачей перехода от прототипов к предсерийным образцам.

Вуз успешно защитил итоги работы за год осенью 2022 года, благодаря чему получил специальную часть гранта по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». Грант направлен на укрепление кадрового и научного потенциала, создание технологий и наукоемких продуктов, интеграцию в реальный сектор экономики.