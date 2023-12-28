КиТ-Трейд поздравляет с наступающим новым годом!

Уважаемые работники кабельной промышленности и наши дорогие клиенты! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник — время подведения итогов, построения новых планов и надежд. В прошедшем году компания «КиТ-трейд» достигла значительных успехов в своей деятельности. Были заключены контракты на поставку кабельного оборудования с такими клиентами, как ООО «Завод «Москабель», АО «Москабель-Фуджикура», АО «Сибкабель», АО «Кавказкабель ТМ», АО «КУЗОЦМ» и др., что позволило увеличить объемы продаж и расширить географию присутствия на рынке. Также одним из немаловажных событий является то, что наша компания вместе с заказчиком впервые провела приемку оборудования в онлайн-формате в режиме видеоконференции. Это позволило нам проверить комплектность производственной линии и работоспособность всех ее узлов в реальных рабочих условиях. Хотим отметить, что в течение 2023 года компания «КиТ-трейд» заключила дилерские договоры с заводами-изготовителями следующих материалов для кабельной промышленности: слюдяной ленты, алюмофлекса, арамидной нити и др., а также с производителями различного оборудования для кабельной промышленности, что привело к расширению ассортимента поставляемой продукции и улучшило качество предоставляемых услуг. Благодаря профессионализму и опыту сотрудников, компания смогла успешно реализовать сложные проекты и выполнить все обязательства перед нашими заказчиками. Мы гордимся достигнутыми результатами и уверены в дальнейшем росте и развитии нашей фирмы.

В заключение хотим пожелать всем нашим партнерам в новом году стабильного роста, успешных проектов и покорения новых высот. Пусть ваш профессионализм и опыт помогают достигать поставленных целей, а компания «КиТ-трейд» всегда будет надежным партнером в их решении! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в личной жизни! Счастливого Нового года!