Традиционные итоги года: каким был 2023 год для "Москабельмет"

В последние дни декабря мы не только сходили на фотовыставку, посвященную алюминию, завершали рабочие дела, раздавали подарки и уже вовсю настраивались на главный праздник. Мы соблюли еще одну важную ежегодную традицию: оглянулись на уходящий год и подвели для себя его итоги. И они впечатляют!

В 2023 году «Москабельмет» получил еще 15 патентов, благодаря чему общее число запатентованных разработок выросло до 60; до 10 увеличил число разработок, внесенных в «Банк технологий», получил несколько премий, в том числе в области охраны труда, побывал с деловыми визитами в Китае, Саудовской Аравии; принял участие в десятках конференций, совещаний, деловых встреч, круглых столов, отраслевых и тематических выставок, отпраздновал 35-летие «Элкат», открыл круглосуточный стационар «Скандинавского Центра Здоровья».. Но 10 самых главных и громких событий в жизни Группы компаний «Москабельмет» стоит выделить отдельно.

1. Новое производство

Одним из главных событий года стал запуск новой площадки «Завода Москабель»: теперь предприятие производит кабели не только в центре Москвы, но и в Московской области. Цех на 5000 кв. м. открылся в поселке Воровского Богородского округа. Здесь выпускаются новые виды импортозамещающей продукции, в том числе для судостроения и нефтегазовой промышленности. Многочисленные репортажи об открытии вышли в федеральных и региональных СМИ.

2. Масштабное алюминиевое мероприятие

Вместе с Алюминиевой Ассоциацией и Ассоциаций Наружного Освещения продолжили цикл мероприятий по продвижению алюминия, выйдя при этом на новый уровень. Конференция «Алюминиевые инновации в наружном освещении. Сибирь – 2023» стала самым масштабным событием, организованным «Москабельмет» с момента пандемии. Собрали более 100 региональных горсветов со всей России!

3. «День электромонтера 2023»

Впервые организовали и провели на своей площадке уникальный конкурс — «День электромонтера 2023». Команды 8 горсветов соревновались в профессиональном мастерстве и теоретических знаниях. В мероприятии были задействованы сразу 5 локаций «Москабельмет», одна из них — парковочная площадка, где участники конкурса произвели монтаж наружного освещения с использованием ультрасовременных решений из алюминия: кабелей от «Завода Москабель» и опор от «Алюмпарк».

4. Кайдзен-система

Внедрили систему кайдзенов: каждый сотрудник удобным ему способом может подать предложение по улучшению рабочих процессов и получить за это премию. За год мы не только достигли поставленной цели в 500 кайдзенов, но и значительно превзошли ее: подано более 600 кайдзенов! О методах и технологиях успешной реализации программы рассказали на вебинере для участников со всей России.

5. Филиал в Тюмени

В начале года открыли второй филиал «Завода Москабель». Теперь у предприятия два региональных представительства, учрежденные в рамках стратегии по увеличению объемов продаж, оптимизации логистики, развития арктического и инжинирингового направлений. Сотрудник тюменского филиала работал на недавно прошедшем Технологическом саммите TNF.

6. Спортивные старты

«Москабельмет» дебютировал на Спартакиаде «Моспром», которая проводится с 2019 года. Сборная из 30 сотрудников выступила в 10 дисциплинах. Отыграла свой первый турнир и команда «Москабельмет» по мини-футболу — на IX Кубке машиностроения и металлургии. Также сотрудники Группы приняли участие во Всероссийском турнире по настольному теннису «Кубок Золотая осень» и провели товарищеский матч по волейболу.

7. Ночной кубок «Завода Москабель» в новом статусе

Ежегодный турнир по баскетболу 3х3, который «Завод Москабель» проводит в Красноярске совместно с БК «Енисей», стал межрегиональным. В этом году «Ночной кубок "Завода Москабель"», прошел в новом статусе, согласно которому победителям гарантировано место в финале Кубка России.

8. Новые цифровые разработки

Представили обновленную зарядную станцию для электромобилей, которая разработана при помощи искусственного интеллекта; систему оптимального планирования производства APS INFIMUM; систему управления коммерческой недвижимостью ORDER и систему «КОСМОС», которая позволяет контролировать соблюдение технологий и работу сотрудников.

9. Триумф на PR-Challenge

PR-служба «Москабельмет» уже в четвертый раз премирована в рамках PR-Challenge — ежегодного конкурса в сфере отраслевого маркетинга, который проводит портал RusCable.Ru. В этом году — максимальное число побед за все эти годы: сразу в четырех номинациях. Одна из них — Social Challenge: телеграм-канал «Москабельмет» стал лидером по охвату аудитории.

10. Ежедневные публикации

Побили собственный рекорд по публикациям на официальных медиаресурсах «Москабельмет». Писали обо всех важных событиях Группы, были на связи практически 24/7. За год на официальном сайте размещено больше 110 новостей, а в телеграм-канале — более 520 постов: в общей сложности более 630 публикаций!

Радуемся итогам 2023-го и предвкушаем задачи, над которыми предстоит работать в 2024-м. Одна из них — создавать новые инновационные тренды, чтобы четко следовать девизу: We create innovative trends!