Prysmian Group, мировой лидер в области разработки и производства кабелей энергетического и телекоммуникационного назначения, сообщает о том, что с первого квартала 2024 года на североамериканском рынке будут доступны новые кабели FlexRibbon™ диаметром 2,0 мм, изготовленные из 16 одномодовых и моногомодовых волокон.

16-волоконные разъёмы очень малого фактора (VSFF - Very Small Form Factor), созданные технологическими лидерами, изменили представления о плотности кабельных каналов для центров обработки и хранения данных у разработчиков и проектировщиков архитектур. В ответ на этот вызов компания Prysmian Group разработала и изготовила под маркой FlexRibbon оптический кабель диаметром 2,0 мм из 16 одномодовых и многомодовых волокон, который соответствует цветовой кодировке TIA-EIA для каждого волокна, что устраняет необходимость использовать разное число волокон несогласованных цветов для изготовления этих сборок и каналов.

Скорости передачи по инфраструктурным каналам связи увеличиваются вслед за развитием искусственного интеллекта, поэтому новый 16-волоконный кабель FlexRibbon™ компании Prysmian разработан для сверхмасштабируемых центров обработки и хранения данных со скоростями передачи 800 Гбит/с, 1,6Тбит/с и выше.

Г-н Патрик Джакоби (Patrick Jacobi), старший вице-президент подразделения Telecom в компании Prysmian Group North America, отметил, что компания готова удовлетворять растущие потребности рынков центров обработки и хранения данных и гипермасштабируемых рынков, предлагая это уникальное кабельное решение своим клиентам в начале 2024 года.

Образцы 16-волоконного кабеля FlexRibbon компании Prysmian можно будет получить по предварительной записи на конференции Data Center World, посвящённой сфере дата-центров и IT-технологий, которая состоится 15-18 апреля 2024 года.