Центральный проектно-технологический институт успешно завершил проектирование и получил положительные заключения государственной и отраслевой экспертиз на проект вывода из эксплуатации площадки №3 радиохимического завода в составе Сибирского химического комбината (АО «ЦПТИ», АО «СХК» – предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ).

На радиохимическом заводе АО «СХК» ранее действовало производство переработки облученных стандартных урановых блочков (ОСУБ) промышленных уран-графитовых реакторов.

Впервые в отраслевой и мировой практике из эксплуатации единовременно выводится целое производство. В проекте предусмотрен демонтаж со сносом восьми зданий и семи сооружений, а также дезактивация и демонтаж оборудования без сноса зданий. На период выполнения работ будет создана специальная инфраструктура, включая два участка обращения с отходами, загрязненными радиоактивными веществами, в т.ч. трансурановыми элементами.

Уникальность проектных решений также заключается в том, что при разработке проекта данные радиационных измерений и характеристик объекта были интегрированы в цифровую модель комплекса зданий и сооружений площадки радио-химического завода АО «СХК», что фактически дало возможность создать цифрового двойника объекта с радиационной составляющей.

Применение цифровой модели позволило качественно рассчитать объемы радиационно загрязненного оборудования, строительных и металлоконструкций для демонтажа и объемы радиоактивных отходов, которые образуются при выводе из эксплуатации. Также цифровая модель дает возможность получить доступ к точной и актуальной информации для всех участников процесса, позволяя детально изучить объект.

«Росатом внедряет цифровые технологии в процессы вывода из эксплуатации и обращения с РАО с целью сокращения сроков и стоимости выполнения проектов без ущерба для безопасности. Проект по выводу из эксплуатации производства переработки ОСУБ площадки № 3 радиохимического завода АО «СХК» для нас очень важен, поскольку в России и мире никто комплексно не проводил работы по выводу из эксплуатации радиохимических производств в таком объеме и масштабе. В перспективе мы планируем тиражировать этот опыт и разработанные проектно-технологические решения на другие объекты ядерного наследия», – отметил директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Василий Тинин.

Работы проводятся в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2035 года» (ФЦП ЯРБ-2).

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») специализируется на проектировании объектов и конструировании оборудования для предприятий ядерного топливного цикла и использования атомной энергии, науки и радиационной медицины, а также на выводе из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов и рекультивации радиационно загрязненных территорий.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

АО «ТВЭЛ» с 2019 года является отраслевым Интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращение с сопутствующими радиоактивными отходами». Интегратор консолидирует компетенции и референции отрасли, реализует разработку и апробацию новых технологий, реализует все этапы работ от подготовки и реализации вывода из эксплуатации до обращения с РАО, включая финальную изоляцию, и реабилитации территорий. http://www.tvel.ru