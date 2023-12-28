Ученые НИУ «МЭИ» разработали облачный сервис, позволяющий автоматически создавать электрические схемы цифровых подстанций на основе данных с оборудования релейной защиты.

Созданные схемы автоматически отображаются в SCADA-системе — программном пакете, в котором происходит управление энергообъектами. Для корректной автоматической генерации достаточно сложных электрических схем и схем локально-вычислительных сетей цифровых подстанций применяются специальные алгоритмы автораскладки и трассировки связей между технологическим оборудованием. Алгоритмы основанны на теории графов и методе геометрических фракталов.

«Благодаря применению в работе требований российской нормативно-технической документации, новый сервис способствует продвижению решений для технологического управления объектами электроэнергетики прежде всего на базе отечественных SCADA-систем, что положительно сказывается на снижении импортозависимости отрасли», — рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Как правило, при разработке таких схем вручную, процесс сопровождался регулярными доработками и нередкими ошибками. Применяемый в разработке подход основан на возможности автоматической обработки файлов, содержащих всю необходимую информацию об электрической схеме энергообъекта и цифровых взаимодействиях между интеллектуальными электронными устройствами.

Разработанный облачный сервис позволит выстроить процесс создания и внедрения специальных интерактивных экранных форм в SCADA-системы различных компаний с минимальным участием человека, при этом обеспечив единообразие и высокий уровень эргономичности функций отображения и управления.

Облачный сервис разработан учеными Центра НТИ МЭИ и кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем НИУ «МЭИ» под руководством кандидата технических наук Андрея Лебедева.