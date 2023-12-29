Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

IEK GROUP поздравляет с Новым 2024 годом! Желаем больших достижений и исполнения желаний!

29 декабря 2023, 16:15 217 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Подходит к концу декабрь, и все мы в радостном ожидании Нового года — праздника, наполненного теплом, мечтами и надеждами на будущее.

В последние дни уходящего года принято подводить итоги и строить планы. IEK GROUP благодарит партнеров за продуктивное совместную работу, благодаря которой мы из года в год достигаем новых успехов и с уверенностью смотрим в будущее. Мы убеждены, что взаимовыгодное сотрудничество обеспечит нам дальнейшее развитие и процветание.

Поздравляем с Новым годом! Пусть 2024-й год принесет вам новые достижения и исполнение желаний. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.79

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.12.2023
В Саратове введен в эксплуатацию новый энергообъект
29.12.2023
На линиях 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности генерации Поволжья, установлено новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок
29.12.2023
Сарансккабель: с Новым годом!
29.12.2023
В Краснодарском крае на трассе А-289 капитально отремонтируют мост через канал ПАОС
29.12.2023
ОКП "ЭЛКА-Кабель": с наступающим Новым годом!
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+