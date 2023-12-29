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ОКП "ЭЛКА-Кабель": с наступающим Новым годом!

29 декабря 2023, 14:45 291 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО ОКП ЭЛКА-Кабель
Авторы и источники / Правообладателям

Уважаемые коллеги и партнеры!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый Год принесет вам удачу, радость, мир и благополучие, а также яркие и незабываемые впечатления!

Мы хотим пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбывались, а тепло и уют не покидали ваш дом.

Пусть счастье и здоровье будут вашими верными спутниками на протяжении всего года!

Спасибо за то, что Вы с нами!

С наилучшими пожеланиями, коллектив «ОКП «ЭЛКА-Кабель»

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Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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