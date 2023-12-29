ОКП "ЭЛКА-Кабель": с наступающим Новым годом!

Томсккабель: выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные
Уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Пусть Новый Год принесет вам удачу, радость, мир и благополучие, а также яркие и незабываемые впечатления!
Мы хотим пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбывались, а тепло и уют не покидали ваш дом.
Пусть счастье и здоровье будут вашими верными спутниками на протяжении всего года!
Спасибо за то, что Вы с нами!
С наилучшими пожеланиями, коллектив «ОКП «ЭЛКА-Кабель»
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