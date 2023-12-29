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От лица Ассоциации "Электрокабель" поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!

29 декабря 2023, 15:30 256 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация Электрокабель
Авторы и источники / Правообладателям

Уважаемые коллеги!

От лица Ассоциации «Электрокабель» поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!

Хотим пожелать Вам, чтобы этот год стал для всех временем чудес, исполняющихся желаний, великих возможностей и, конечно же, вдохновляющих побед!

Мы хотим поблагодарить Вас за совместно проделанную работу и достигнутые результаты в уходящем году! Мы ценим Ваше трудолюбие, стремление к развитию, профессионализм и преданность своему делу. От всей души надеемся, что в новом году нас ждут еще более увлекательные и плодотворные проекты, новые задачи и открытия, дружная атмосфера в коллективе!

Пусть в новом году каждый Ваш день будет наполнен теплом, счастьем, любовью и благополучием! Мы надеемся, что следующий год подарит Вам силу для преодоления любых препятствий, уверенность и веру в светлое будущее. Никогда не останавливайтесь на своем пути, пусть небольшие трудности делают Вас только сильнее и мудрее. Желаем Вам всех благ!

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Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
CSEA
1.31

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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