Сарансккабель: с Новым годом!

Томсккабель: выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Наступают всеми любимые праздники Новый Год и Рождество. Это волшебное время каждый ждет с особым трепетом - оно наполнено радостью, добром и оптимизмом!
Пусть наступающий год станет годом новых, интересных проектов и перспектив, больших возможностей и успехов! Пусть обязательно исполнится все то, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, а наступающий год принесет много приятных сюрпризов и ярких впечатлений.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Директор ООО «Сарансккабель» Матыцина А.Н.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter