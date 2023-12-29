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Сарансккабель: с Новым годом!

29 декабря 2023, 17:00 186 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Сарансккабель
Авторы и источники / Правообладателям

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Наступают всеми любимые праздники Новый Год и Рождество. Это волшебное время каждый ждет с особым трепетом - оно наполнено радостью, добром и оптимизмом!

Пусть наступающий год станет годом новых, интересных проектов и перспектив, больших возможностей и успехов! Пусть обязательно исполнится все то, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, а наступающий год принесет много приятных сюрпризов и ярких впечатлений.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Директор ООО «Сарансккабель» Матыцина А.Н.

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SARK
8.07

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